20 idee regalo per la suocera perfette per Natale

Cosa regalare alla suocera per Natale? Non si tratta di un semplice regalo ma di pensiero per la festività più importante dell’anno per una famiglia. In generale, è noto, che i regali di Natale possano essere stressanti soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione. Per questo motivo la redazione ha stilato per voi una lista di prodotti e idee regalo per la suocera in grado di stupirla e di farla felice.

Tra i nostri consigli troverete alcuni spunti utili come il classico portafoglio o la borsa fino ai piccoli elettrodomestici per la cucina come le friggitrici ad aria.

Tra le nostre proposte troverete anche alcune proposte per la tavola e per i complementi di arredo e qualche proposta beauty.

Scoprite le 20 idee regalo per la suocera perfette per questo Natale 2019

L’Oréal Paris Botanicals

Questo box regalo L’Oréal della linea Botanicals è un set rinforzante per capelli fragili. Tutti i prodotti sono a base di coriandolo e il cofanetto include uno shampoo, un siero, una maschera per capelli e un balsamo.

Prezzo consigliato: 35,00 euro

Acquista ora

Lampada da tavolo Kartell

Volete stupirla con un regalo di design? Questa lampada da tavolo Kartell, realizzata in cristallo e policarbonato, è disegnata da Ferruccio Laviani. Si tratta di un oggetto Made in Italy conosciuto in tutto il mondo.

Pro: la fusione di modernità e vintage la rende adatta a ogni abitazione

Prezzo consigliato: 274,00 euro

Acquista ora

Portafoglio Guess

Un dinamico portafoglio dall’aspetto vintage firmato Guess è dotato di scomparti, porta banconote, porta tessere e portamonete.

Pro: si apre e chiude in massima sicurezza

Prezzo consigliato: 51,20 euro

Acquista ora

Portatovaglioli Girotondo Alessi

Questo portatovaglioli in acciaio di casa Alessi è un altro oggetto di design. Riporta il tema intagliato tradizionale del brand, con il Girotondo ideato dal duo di designer italiani King-Kong.

Pro: elegante e moderno

Prezzo consigliato: 29,00 euro

Acquista ora

Ciotola Guzzini Le Murrine

La ciotola blu mediterraneo di Guzzini è realizzata in italia con la tecnica 3 colori del brand. Perfetto arredo per la tavola, è in linea con il trend del colore Pantone 2020 Classic Blu.

Pro: si può usare in cucina o come elemento d’arredo

Prezzo consigliato: 16,50 euro

Acquista ora

Forno elettrico De’Longhi

Il forno elettrico De’Longhi ha sette funzioni di cottura, da quella tradizionale al grill, lo scongelamento fino alla gratinatura, come un vero forno. Include due griglie, una leccarda e vassoio raccogli briciole.

Pro: timer con spegnimento automatico

Prezzo consigliato: 135,98 euro

Acquista ora

Orologio analogico Fossil

Questo elegante orologio analogico da polso al quarzo ha un cinturino in acciaio inox. Resistente all’acqua arriva a casa in una delle box in acciaio da collezione Fossil decorate con diverse fantasie.

Pro: quadrante in madreperla con numeri romani

Prezzo consigliato: 89,30 euro

Acquista ora

Portagioie Songmics

Specchio, sei ripiani rivestiti in velluto, spazioso. I vari ripiani sono ideali per orecchini, bracciali, collane e orologi, a seconda degli spazi nei vari cassetti. All’esterno è rivestito in similpelle di qualità.

Pro: il piccolo specchio può servire anche per truccarsi

Prezzo consigliato: 59,99 euro

Acquista ora

Friggitrice ad aria Ariete

Addio fritture ricche d’olio, con la nuova friggitrice ad aria Ariete ne basterà solo un cucchiaio. Il calore della camera di cottura garantisce ugualmente una cottura dorata e croccante. Risultato uniforme grazie alla circolazione a 360° dell’aria.

Pro: ricettario incluso

Prezzo consigliato: 80,00 euro

Acquista ora

Piastra per capelli Philips

Abbiamo scelto la piastra capelli Philips non solo per le sue qualità, anche per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Raggiunge la temperatura di 230 °C per risultati professionali. Le sue piastre in ceramica con cheratina garantiscono massima luminosità.

Pro: pronta all’uso in 30 secondi

Prezzo consigliato: 118,46 euro

Acquista ora

Piattino Thun Chiaro di Luna

Il piattino annuale natalizio di Thun quest’anno è ispirato alla luna e alla neve. Il tradizionale angioletto del brand è avvolto dai colori di un paesaggio illuminato dalla luce lunare.

Pro: porcellana autentica, dipinto a mano

Prezzo consigliato: 15,90 euro

Acquista ora

Profumo My Burberry

Questo profumo, in perfetto stile british, evoca le fragranze di un giardino inglese dopo la pioggia. Il bergamotto si fonde con il geranio, mela cotogna e fresia, odori addolciti da patchouli, rosa damascena e rosa centifolia.

Pro: elegante confezione ideale per un regalo

Prezzo consigliato: 100,11 euro

Acquista ora

Alzata in porcellana Seletti

Per un regalo pregiato d’arredo per la cucina o la sala da pranzo questa alzata in porcellana ci sembra la scelta giusta. Una realizzazione ibrida, con due differenti fantasie, una di ispirazione occidentale, l’altra orientale, che dividono l’oggetto in gusti diversi ma altrettanto raffinati.

Pro: abbinabile al resto della collezione che comprende piatti fondi, piani e da frutta

Prezzo consigliato: 61,00 euro

Acquista ora

Portacandele Frank

Set di due pregiati portacandele marrone opaco con motivo floreale Paisley, che crea un elegante effetto di luce. Il bicchiere è in vetro ed è removibile.

Pro: può essere utilizzato anche come vaso

Prezzo consigliato: 16,85 euro

Acquista ora

Bollitore elettrico Philips

Questo bollitore elettrico è in acciaio inox e con spegnimento automatico. Ideale per tè, tisane e infusi, ha un coperchio a molla per una facile apertura e un indicatore del livello dell’acqua.

Pro: l’impugnatura non si surriscalda

Prezzo consigliato: 40,99 euro

Acquista ora

Copribottiglia natalizio

Un’idea simpatica per i tanti pranzi del periodo delle feste, questi copribottiglia a tema natalizio sono in parte in poliestere in parte ricamati mano. Confezione da tre, con differenti fantasie.

Pro: realizzati a mano

Prezzo consigliato: 11,99 euro

Acquista ora

Apribottoglie elettrico Anpro

Per gli amanti del buon vino questo set è un’ottima idea regalo. Apribottiglie elettrico con cavo USB, versatore, coltello in lamiera tagliata, tappo per pompaggio del vuoto. Elegante e utile, ideale in occasione delle feste.

Pro: facile da usare, tasto al LED

Prezzo consigliato: 24,99 euro

Acquista ora

Cestino Ferrero Rocher

Come resistere alla dolcezza di Ferrero Rocher? Questo cestino regalo contiene quattro confezioni, di misure e forme differenti, del noto cioccolatino. Arriva in un elegante cesto natalizio.

Pro: idea differente dalle altre

Prezzo consigliato: 27,99 euro

Acquista ora

Guanti di pelle touch

Comodi e caldi guanti di pelle che permettono di usare le funzionalità del touch screen senza toglierli. Cuciture resistenti e di pura sartoria. Adatti ad ogni attività.

Pro: permette di utilizzare tutti gli apparecchi elettronici

Prezzo consigliato: 14,99 euro

Acquista ora

Bracciale Fossil da donna

Questo bracciale è in acciaio inox rosa, con decorazioni in zirconia cubica e madreperla. Finitura lucida, pendenti circolari, consegnato nella scatola regalo illustrée Fossil.

Pro: linee pulite, moderne e eleganti

Prezzo consigliato: 59,00 euro

Acquista ora