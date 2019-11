Cofanetto portagioie: 10 modelli

Scegliere un cofanetto portagioie per gioielli o bijoux, che sia per se stesse o per un regalo, è sempre un passo importante, per questo la redazione vi propone 10 modelli in stile differenti: da quelli classici a quelli moderni, da quelli adatti alla cameretta per bambine a quelli da viaggio.

La scelta può variare a seconda delle esigenze, se si sta cercando un portagioie tradizionale, uno da viaggio, che quindi implica una comoda maniglia per trasportarlo, o uno più discreto da avere sempre in borsa. Dalla scelta del modello scaturiscono anche altri tipi di varianti, come il materiale.

Potete trovare dei cofanetti per i vostri gioielli in legno, in pelle ecologica, o in cuoio, alle volte persino impermeabile. Solitamente il suo interno è rivestito in velluto, e la sua capienza può variare dai 2 ai 7 scomparti. Questo perché i modelli da viaggio saranno meno capienti di quelli classici. Non può mancare un piccolo specchio.

Infine abbiamo scelto di includere nella nostra proposta anche un cofanetto portagioie per bambine, simpatico e colorato con un carillon.

Cofanetti portagioie tradizionali, moderni, da viaggio e per bambine

Portagioie Yorbay

Se avete molti gioielli non potrete fare a meno di questo cofanetto con ben sei ripiani, di cui due laterali. Due specchi, cassettini e custodie in velluto, e un design classico adatto a ogni ambiente. Il cassetto più piccolo è portatile, da tenere comodamente anche in borsa.

Prezzo consigliato: 46,99 euro

La nostra scelta: il più spazioso e acquistato su Amazon, le clienti ne sono entusiaste.

Portagioie Songmics

Leggermente più piccolo del precedente, questo modello è altrettanto elegante. In legno, foderato in velluto rosa, lo abbiamo scelto per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Contiene un portagioie portatile più piccolo.

Prezzo consigliato: 39,99 euro

Portagioie Songmics in legno

Per chi ama il fascino d’altri tempi questo cofanetto portagioie è in legno, ha sei ripiani, di cui cinque cassetti, ed è molto resistente. Non è un modello da viaggio, ma arricchisce la vostra camera da letto grazie al suo design unico.

Prezzo consigliato: 56,99 euro

Portagioie IsmatDecor

Questo elegante modello da viaggio in cuoio sintetico ha un design delicato in colori pastello, tre ripiani, di cui uno ampio per gli orologi o bracciali, e uno specchio. Ha una serratura a pressione con chiave.

Prezzo consigliato: 35,99 euro

Portagioie Feibrand

Per le amanti del glamour questo cofanetto rosa, con dettagli color oro, è la scelta giusta. Il suo design lo rende accattivante ha due ripiani e un vano nascosto con divisori. Sotto lo specchio c’è un comodo taschino per collanine e ciondoli.

Prezzo consigliato: 30,30 euro

Portagioie Cozzine

Il modello più essenziale che vi proponiamo va anche in borsa, in pelle sintetica in PU nera, impermeabile, e con un ampio specchio. Si richiude facilmente ed è l’ideale per chi porta i proprio gioielli spesso in viaggio.

Prezzo consigliato: 34,99 euro

Portagioie in pelle

Realizzato in pelle sintetica rossa, il suo interno è rivestito in pelle. Il design vintage lo rende un prodotto ideale per un regalo. Quattro ripiani classici, un cassetto porta anelli e ganci per orecchino, un prodotto spazioso ad un prezzo contenuto.

Prezzo consigliato: 32,99 euro

Portagioie Meerveil

Questo modello in ecopelle nera, di alta qualità, è molto elegante, e può facilmene essere trasportato grazie alla comoda maniglia. Un modello da viaggio che però non stonerà nella vostra camera da letto grazie al suo design raffinato. Ha quattro ripiani e uno specchio.

Prezzo consigliato: 41,99 euro

Portagioie DoubleBlack

Un modello essenziale e classico, ha due ripiani, anche per orologi e bracciali rigidi. Grazie alla serratura e le chiavi potrai conservare i tuoi gioielli in tutta sicurezza.

Prezzo consigliato: 31,99 euro

Portagioie Songmics per bambina

Chiudiamo con un portagioie per bambine, che ricorda i carillon di un tempo. Infatti, questo modello con specchio e tre ripiani, ha al suo interno una ballerina che ruota e suona quando si apre. Le recensioni di Amazon danno il massimo dei voti.

Prezzo consigliato: 27,99 euro

