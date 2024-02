Riaprono i casting per Mare Fuori 5. Dopo l’uscita dei primi sei episodi della quarta stagione su RaiPlay, che saranno seguiti domani, 14 febbraio 2024, da quelli finali e dall’inizio della messa in onda in prima serata su Rai1, ecco che ripartono le selezioni per la prossima stagione.

E non è tutto: il produttore della serie tv, Ivan Silvestrini, ha infatti annunciato su Instagram che, insieme alla seconda metà della stagione, su RaiPlay saranno disponibili anche due episodi aggiuntivi da 100 minuti, un regalo ai fan più accaniti della serie.

Ma come partecipare ai casting? Per presentare la propria candidatura è sufficiente mandare una mail a castingmarefuori5@gmail.com indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di cellulare e indirizzo e-mail. Nel caso di candidati minorenni, la mail dovrà riportare anche i contatti dei genitori o di chi ne fa le veci. Per essere ammessi ai provini, che si terranno a Trento dal 21 al 23 febbraio, occorrerà aspettare la convocazione ufficiale.

I produttori starebbero cercando tre personaggi: le selezioni si svolgeranno per un ragazzo alto e muscoloso con aria da duro e un bel viso, per una ragazza alta, slanciata e con occhi e capelli chiari, e per un’altra ragazza, dalla corporatura imponente, alta dai 180 cm in su. In tutti e tre i casi, l’età dovrebbe essere compresa tra i 16 e i 20 anni.

Mare Fuori non è nuovo al cambio di personaggi e, come già successo, anche alla fine di questa stagione dovremo probabilmente dire addio ad alcuni di loro. Uno di questi potrebbe essere Edoardo Conte: Matteo Paolillo, l’attore che lo interpreta, aveva preoccupato i fan dichiarando a Vanity Fair: “Ci ho pensato naturalmente, e si sa che le cose iniziano e finiscono… ma per il momento godiamoci questa stagione”.