Il rapporto di gIANMARIA con il padre Christian Volpato, a cui ha dedicato un tatuaggio

Il nome di gIANMARIA è salito agli albori durante la settimana del 73esimo Festival di Sanremo (nonostante fosse già noto ad alcuni per la sua partecipazione a X Factor). Alla kermesse canora condotta da Amadeus, il giovane artista si è fatto conoscere al pubblico di tutt’Italia con il suo brano Mostro, che parla di solitudine.

Come da lui spiegato la canzone è “una sorta di analisi di uno stato d’animo prodotto da contraddizioni interiori: da una parte, la frenesia della gioventù di darsi da fare per costruire la propria strada e rincorrere i propri sogni, dall’altra la sensazione di non riuscire a tenere insieme la crescita personale con gli affetti di sempre”.

E in questi affetti di sempre è compreso anche il padre di gIANMARIA, Christian Volpato, a cui – come tanti telespettatori si sono accorti durante le serate del Festival – il cantante ha dedicato un tatuaggio, una scritta grande del suo nome sul petto.

Proprio il padre di gIANMaria, a DiPiù, ha parlato del suo rapporto con il figlio:

Tra di noi in passato ci sono state incomprensioni. Gianmaria ha sempre avuto un carattere molto chiuso e riflessivo, osserva molto, incamera quello che ascolta e non tira fuori quello che ha dentro. E io, da padre, forse in passato ho trascurato queste sue caratteristiche. Per questo si era creata una frattura andata avanti per un po’. Poi, paradossalmente, la separazione tra me e mia moglie ha in un certo senso cambiato le cose. Dopo la separazione mi sono tolto i panni del genitore intransigente con cui ho provato a parlare a Gianmaria da pari a pari. […] Lui piano piano ha capito e ha cominciato a parlarmi del suo malessere e delle sue difficoltà ad accettare una vita che in quel momento non gli piaceva. Così si è rinsaldato un rapporto che rischiava di incrinarsi seriamente.