Ospite da Alberto Matano a La Vita in Diretta, Ariete ha ripercorso la sua esibizione al Festival di Sanremo 2023. In gara con il brano Mare Di Guai, presentato durante la prima serata della kermesse, la cantante ha espresso alcune perplessità riguardo alla sua performance. A quel punto, in studio, si è creata a riguardo anche una piccola polemica.

Durante l’ospitata televisiva è andata in onda una clip di 20 secondi dell’esibizione di Ariete all’Ariston. Quei 20 secondi, tuttavia, non sono piaciuti all’interprete, che ha lamentato come quello fosse uno spezzone in cui ha cantato particolarmente male.

Hanno preso l’unica parte in cui ho grattato con la voce però. Anche sui social hanno postato l’unica parte in cui grattavo con la voce, quella dove faccio “caldo la mattina”, mi è uscito il catarrino.

Il conduttore ha quindi rassicurato l’artista, affermando di non essersene meno accorto, ma di aver colto solamente la bellezza e la profondità del brano.

Ariete ha quindi continuato il suo intervento:

Sono contenta ed emozionata, ieri sera sono stata presa un po’ alla sprovvista per tutto quello che stava succedendo. Da Sanremo mi aspetto di crescere e migliorare, spero che sia una lezione un po’ per tutto. L’importante non è la classifica, ognuno può avere il suo giudizio soggettivo. Mi rendo conto però che sotto certi punti di vista la mia esibizione poteva essere più precisa. Ma vorrei evitare di rendere la mia passione una competizione, sono qua per altro.

E, infine, ha concluso con un auspicio: