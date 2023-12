Ilary Blasi, Capodanno sulla neve con Bastian Muller e la piccola Isabel

Ilary Blasi ha deciso di accogliere il 2024 trascorrendo qualche giorno in montagna, insieme al compagno Bastian Muller e alla sua figlia più piccola, Isabel. A differenza di altre colleghe, che preferiscono passare questo periodo al caldo, lei ha scelto Zermatt, località situata in Svizzera, dove ha la possibilità di ammirare da vicino un panorama innevato.

Il tedesco sembra avere ormai un rapporto sempre più stretto con la bimba, al punto tale che ha approfittato dell’occasione per insegnarle a sciare. Il legame tra i tre sembra davvero fortissimo, come appare evidente dalle foto che si sono scattati sul posto e che i due fidanzati hanno provveduto a postare sui rispettivi profili Instagram.

I due figli più grandi di Ilary Blasi, invece, festeggeranno il Capodanno insieme alle rispettive dolci metà. Il primogenito, Cristian, sarà con la fidanzata Melissa Monti, mentre la secondogenita Chanel è già partita per Sharm El Sheikh insieme al fidanzato Cristian Babalus.

La conduttrice e il compagno con ogni probabilità faranno ritorno in Italia nei primi giorni del nuovo anno, giusto in tempo per la riapertura delle scuole. La 42enne potrà stare ancora per qualche tempo a riposo, in attesa di tornare in Tv con ogni probabilità a primavera, quando sarà alla guida ancora una volta de L’Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha sottolineato di essere soddisfatto del lavoro che lei ha fatto per l’azienda, per questo la sua conferma al timone del reality non era in discussione.

Prima di quel momento, però, il 24 gennaio, è previsto un altro appuntamento importante per lei. Si terrà, infatti, in quel giorno la nuova udienza in Tribunale per la separazione da Francesco Totti, con un clima che almeno per ora non sembra essere dei migliori. Entrambi, infatti, sembrano fermi nelle loro posizioni, i tempi del grande amore sembrano ormai ontani.