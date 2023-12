Ilary Blasi: "Ho creduto a Totti quando negava i tradimenti"

A pochi dall’uscita del suo docu-film Unica disponibile su Netflix, Ilary Blasi è tornata nello studio di Verissimo per parlare per la prima volta in maniera dettagliata di come sia cambiata negli ultimi mesi la sua vita, dalla fine del suo matrimonio con Francesco Totti a oggi, che ha al fianco un nuovo compagno, Bastian Muller.

Proprio nella trasmissione condotta dall’amica Silvia Toffanin a inizio 2022 lei aveva preso posizione e aveva attaccato duramente i giornalisti che avevano iniziato a parlare della relazione che l’ex calciatore aveva con quella che è ancora oggi la sua compagna, Noemi Bocchi. Ben presto la showgirl ha capito quale fosse la verità, ma ha ammesso di avere creduto, almeno in un primo momento alle giustificazioni che riceveva dal marito.

Il suo desiderio era infatti innanzitutto quello di salvare il suo matrimonio, anche per il bene dei suoi figli: “Io gli ho creduto come sempre quando negava il tradimento, l’ho difeso perché ero forte della sua verità, ma i giornali avevano la verità giusta – ha raccontato – Chiedo scusa ai giornali e ai giornalisti, ma anche loro dovrebbero chiedere scusa a me”.

Quello che stava accadendo alle sue spalle è però ben presto venuto a galla: “Dopo l’Isola mia figlia Isabel mi dice che era stata a pranzo fuori con delle persone, degli amichetti. Poi ho unito i puntini e ho capito. Quando io chiamo l’investigatore io lo sapevo già, volevo le prove”.

Il confronto con Totti non è stato semplice, ma necessario: “Da una parte mi sono sentita libera. Lui ha continuato un po’ a negare e alla fine si è arreso” – è stata l’ammissione della showgirl.

Continuare a stare sotto lo stesso tetto nonostante la separazione annunciata alla stampa rendeva le giornate di entrambi decisamente pesanti: “Eravamo dei separati in casa. C’era confusione. Io l’ho difeso perché ci credevo. Però erano tutti a suo favore, il sapore e l’intenzione era elevare lui e screditare me, sono stata definita come una poco di buono e una ladra. Cercavo di dargli il giusto peso e concentrarmi sui miei figli”.

Impossibile non accennare al ricatto che lei avrebbe subito dal “Pupone”, che le avrebbe chiesto di lasciare il lavoro dopo avere saputo che lei aveva preso un caffè insieme a un ragazzo, anche se Ilary Blasi ha cercato di ridimensionare la situazione: “Lui è sempre stato geloso, non era una novità. In questo momento c’è molta attenzione, non voglio paragonare questo alle tragedie del momento. Io credo che era un momento confuso e lui era spaventato, forse era una via di fuga facile”.

Oggi la 42enne ha un nuovo amore, Bastian Muller, che l’ha resa nuovamente serena, ma è inevitabile ripensare alle voci su possibili tradimenti che Totti avrebbe commesso già in passato: “È quello che Roma mi ha fatto capire, era ‘ come ma non lo sapevi’. Quindi rispondo ‘forse’, non mi sono mai arrivate prove concrete. Ho capito che nella vita tutto può succedere, che è anche il bello della vita che ti sorprende” – ha detto la conduttrice. Infine una chiosa sul tedesco: “Bastian ti saluta“.