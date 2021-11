Ilary Blasi, grande appassionata di moda e di accessori firmati, specialmente di borse di lusso, ha da poco sfoggiato una Kelly Hermés Himalaya, uno degli oggetti fashion più costosi al mondo. Pensate che nel 2017 la casa d’asta Christie ne aveva venduta una alla cifra record di 347mila euro circa. Quella della conduttrice di Canale 5 è in pelle di coccodrillo e con la chiusura tempestata di diamanti, un pezzo unico e con un prezzo da capogiro di circa 300mila euro.

Già a maggio 2021 la showgirl e moglie di Francesco Totti aveva mostrato in una stories di Instagram un’altra borsa della maison Hermès, una Kelly bag color verde acqua da 14.817 euro. Un oggetto bellissimo ma che in men che non si dica aveva scatenato parecchie critiche: accusata di ostentare ricchezza in un momento difficile per il Paese, facendo passare le sue scelte in fatto di moda come segni di cattivo gusto nei confronti di chi è in difficoltà economiche. La nuova borsa, invece, è apparsa in una recente stories di Ilary ed è stata ripubblicata sul social da una sua pagina fan.

Ilary Blasi è stata così nuovamente additata di ostentare i suoi averi, come se ciò che possiede fosse uno schiaffo alla povertà. Certo è che è una donna che ha sempre lavorato: il primo spot lo ha girato ad appena 3 anni, mentre a 6 recitava con Renato Pozzetto nella pellicola Da Grande. Inoltre è anche molto attiva insieme al marito nel fare beneficenza. Le critiche, gratuite o meno che siano, finora pare non abbiamo minimamente toccato la conduttrice che continua a fare del proprio denaro ciò che meglio crede.