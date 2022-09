Ilary Blasi, prima uscita ufficiale dopo le rivelazioni di Totti

Dopo le rivelazioni fatte dallo stesso Francesco Totti circa le motivazioni che hanno portato alla rottura del suo matrimonio ventennale, Ilary Blasi si concede un’uscita con l’amica Noemi e sceglie il Teatro dell’Opera di Roma, per assistere allo spettacolo Serata Preljocaj di Eleonora Abbagnale. Elegantissima nel suo vestito nero e con i capelli sciolti, la presentatrice dell’Isola dei Famosi sembra voler scacciare in un solo colpo tutte le nubi create dall’ormai ex marito, all’indomani delle rivelazioni dei motivi della loro separazione.

Dopo la pubblicazione delle foto della serata, è scoppiato un piccolo caso, poiché nei tag delle foto pubblicate dalla stessa conduttrice sui suoi social è apparso il nome di Noemi_B. Il pensiero dei numerosi fans di Ilary è subito corso a quella che sembra essere ormai la nuova compagna di Francesco Totti, ossia Noemi Bocchi: che la presentatrice abbia voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa? Nulla di tutto questo, il tag si riferisce alla sua amica, ossia Noemi Bonomo, che la accompagnava all’evento.

Ilary Blasi e Noemi Bonomo non erano le uniche presenti all’evento organizzato da Abbagnale, grande amica di Blasi da quando Totti e Federico Balzaretti giocavano insieme nella Roma. Come testimoniano le foto pubblicate dalla conduttrice sui suoi social, erano presenti anche Gabriele Rossi, con il quale ha posato anche per una foto ricordo; Rossella Brescia, ballerina e appassionata di danza; Lorenzo Licitra. Un momento di svago, quindi, prima di riprendere quella che dai giornali è stata già battezzata La Guerra dei Rolex, parafrasando il titolo di un celebre film.