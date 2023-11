Ilary Blasi si racconta in un nuovo documentario: "A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco"

“A volte si è detto troppo. A volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato”. Esordisce così Ilary Blasi nel teaser di Unica, il nuovo documentario Netflix dedicato alla sua vita, in uscita il 24 novembre 2023. “Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete”, ha aggiunto.

“Io difficilmente mi emoziono o sono agitata, non sono per niente ansiosa”, continua la showgirl, mentre la vediamo parlare seduta su una poltrona nera. “Però qui si parla di me, una storia di cui hanno parlato un po’ tutti e su cui ne sono state dette veramente tante”.

Da oltre vent’anni nel mondo dello spettacolo, Ilary Blasi avrà molto da raccontare ai suoi fan: in particolare, tanti di loro aspettano di sapere la sua versione dei fatti sulla separazione dall’ex calciatore Francesco Totti, vicenda sulla quale la showgirl non si è ancora pronunciata.

E sono in molti a vedere, nel titolo del documentario, un riferimento alla maglietta che Totti sfoggiò in campo dopo un goal nel marzo del 2002, sulla quale campeggiava, appunto, la scritta “6 unica”. Il calciatore e l’ex modella si erano appena fidanzati e, da lì a tre anni, sarebbero anche convolati a nozze.

“Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli”, aveva detto Totti al Corriere della Sera parlando del loro rapporto dopo la separazione, risalente al luglio 2022. “Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per entrambi, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante”.

Dal calciatore, Ilary Blasi ha avuto tre figli: Cristian, nel 2005, Chanel, nel 2007, e la piccola Isabel, nata nel 2016.