Ilary Blasi: "Non ho più rapporti con Totti, non dico no a nuove nozze"

Chiudere un matrimonio lunghissimo non è mai semplice, soprattutto se ci sono figli in comune ci si augura di poter restare in buoni rapporti, ma non sempre questo è possibile. Ilary Blasi e Francesco Totti, oggi felici entrambi con altri partner, ne sono la dimostrazione.

Da qualche tempo la conduttrice ha deciso di dare la sua versione su quanto accaduto, mettendo in evidenza quanto sia stato pesante scoprire della relazione che l’ex aveva con Noemi Bocchi quando loro erano ancora sposati. A breve ne sapremo ancora di più grazie al suo libro, dal titolo Che stupida, in uscita il 30 gennaio 2024, ma già adesso lei ha voluto sfogarsi con l’amica Silvia Toffanin, ospite di Verissimo, come ha fato molte altre volte.

“Oggi non ho rabbia, la delusione rimane – ha detto – Guardo avanti. Ormai è il passato: un cerchio che si è chiuso. Finalmente è nata una nuova Ilary e Totti non lo riconosco più”.

Pensare al passato non può che farle male, soprattutto perché lei non si aspettava che le cose finissero in questo modo tra loro: “Il mio primo e ultimo libro esce martedì 31 gennaio. Il titolo è provocatorio e poi “Che stupida” perché non me ne sono resa conto. Quando ho scoperto tutto mi sono sentita davvero stupida. Un’esperienza catartica, mi ha fatto bene – ha detto con la sua consueta ironia – A volte provo malinconia e nostalgia, ma anche gratitudine perché è stato un bel matrimonio. Errori? Direi di no. Non sono stata perfetta, certo. Ma non mi sento di avere rimpianti”.

La situazione tra loro è tutt’altro che buona, lei non lo nasconde: “Un segnale? Quando non venne al mio compleanno con una scusa di lavoro, ma non era così. Oggi non ci sono rapporti tra noi – continua -. Lui che legge il libro? Non lo so. La nostra famiglia oggi non è allargata ma è ‘mozzata’. Io l’equilibrio l’ho trovato e spero di trovarlo anche in questa situazione”.

Ilary Blasi ha voluto dire la sua anche sull’intervista rilasciata da Cristiano Iovino, che ha parlato di una relazione intima avuta con lei, mentre lei ha sempre passato solo di un caffè tra amici. Ora lei non ha molti dubbi sul perché lui abbia deciso di parlare proprio ora: “C’è una causa con Francesco in corso e non è una bella causa. Le relazioni intime per me sono diverse. L’intervista non mi sorprende sia arrivata adesso. Cristiano è stato citato da Francesco come teste. Cristiano venne alla festa della mia agente e c’erano tante persone. Mi fece delle rivelazioni sul passato di Totti che mi hanno aperto gli occhi”.

I familiari della showgirl, oltre ovviamente ai suoi figli, sono ovviamente legatissimi all’ex calciatore, ma ora con il tempo sembra si siano abituati a questa nuova situazione: “I miei figli all’inizio erano preoccupati, adesso hanno trovato un giusto equilibrio. Io devo dire che ho una famiglia numerosa quindi non abbiamo percepito il distacco. C’è sempre movimento a casa mia. Il mio divorzio è il primo in famiglia, quindi per mia nonna non è stato semplice”.

La fine delle sue nozze non l’ha comunque portata a smettere di credere nell’amore, anzi lei non esclude di poter pensare al matrimonio in futuro: “Mai porre limiti alla provvidenza. Si cresce, si evolve, si cambia e si diventa più mature. Le sofferenze ti aiutano a guardare la vita diversamente. Io credo ancora nell’amore e nel matrimonio” – ha concluso Ilary Blasi.