Ilary Blasi torna a parlare della sua separazione da Francesco Totti. Dopo l’uscita del documentario Netflix Unica e la pubblicazione del suo libro Che stupida, la showgirl si è aperta alle pagine di Chi, al quale ha raccontato:

Non credo ai vasi che si rompono e si possono ricostruire, perché del mio vaso non vedo i cocci, semplicemente è sparito. Non c’è più. Mi sono svegliata un giorno e ho detto: “Dov’è il vaso?”. Se una cosa finisce non ritorna, e sarebbe malinconico pensare il contrario. Quello che abbiamo vissuto è stato bellissimo, lo dirò sempre. Rimangono le cose belle, rifarei tutto. Però non torna più.

Poi, Blasi ha spiegato di aver sentito la necessità di raccontare la sua storia dopo l’intervista rilasciata dal calciatore: “Non lo avrei fatto se Francesco non avesse rilasciato quell’intervista al Corriere della Sera. Ancora non capisco perché l’abbia fatta”, ha spiegato, dicendo di avere evitato “per amore dei figli. Era quello il mio intento”.

Ilary Blasi ha poi ricordato il momento preciso nel quale le cose tra lei e l’ex marito sono cambiate: “Ho visto un marito diverso dall’ottobre del 2022, non lo riconoscevo”, ha rivelato. Proprio in quei giorni Francesco Totti aveva infatti scoperto che Blasi e un’amica si stessero organizzando per prendere un caffè con un ragazzo: “È stata un’ingenuità, una stupidaggine di due amiche che da curiose, da complici, fanno una sciocchezza”. Con quel ragazzo, però, non ci sarebbe stato nulla di più, contrariamente a quanto sostenuto da Totti, che nel frattempo aveva intrapreso una relazione extraconiugale.

Tradimenti, quelli di Totti, che Ilary Blasi non avrebbe mai accettato se ne fosse venuta a conoscenza: “Impossibile, non lo avrei accettato. Una volta che l’ho scoperto non mi sono posta neanche la domanda, avevo solo una mia risposta. Cioè che era finita”. E ha poi aggiunto:

Mi sono sempre sentita amata, coccolata, nulla mi ha mai fatto pensare che ci fosse altro, lo vedevo da come mi guardava. Solo questa volta ho pensato che ci fosse qualcosa, e avevo ragione.

“Le cose succedono, la vita va avanti e non sai quello che ti riserva”, ha poi detto sulla sua relazione con Bastian Muller. “Non cercavo nessuno, avevo iniziato la vita da single. Poi il destino ti sorprende. È stata una fortuna che non fosse italiano, altrimenti non so se sarebbe sopravvissuto. Il fatto che non sapesse nulla è stata una chiave”, ha aggiunto, dicendo di non voler parlare troppo della sua relazione in pubblico: