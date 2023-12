Travis Barker dei Blink-182 ha messo in vendita i suoi vestiti insanguinati

Travis Barker, batterista dei Blink-182, ha venduto su internet alcuni oggetti che ha utilizzato durante l’ultimo tour con la sua band. Nella sezione del suo sito “Trofei da collezione” il musicista, 48 anni, ha messo in vendita un paio di pantaloni e delle scarpe. A fare scalpore, però, è il fatto che gli indumenti fossero intrisi di sangue.

“Questa è la vostra occasione, unica nella vita, di possedere un paio di pantaloni di Travis intrisi di sangue, indossati il 16 ottobre 2023 a Manchester, nel Regno Unito, durante il suo tour mondiale del 2023”, recita la didascalia. “Questo pezzo è pronto per essere esposto in una custodia per trofei in acrilico per musei”, continua l’inserzione. I pantaloni, dei Junya Watanabe MANX Dickies 874, sono stati messi in vendita all’esorbitante cifra di 6.000 dollari.

Ma c’è dell’altro. “Puoi quasi entrare nei panni di Travis Barker con le sue Vans intrise di sangue”, recita una seconda didascalia, questa volta a corredo di un paio di Vans Vault x Mastermind World, acquistabili per 4.000 dollari.

Entrambi, sia i pantaloni che le scarpe, erano intrisi del sangue del batterista, che, come si vede da un video postato dallo stesso su Instagram, si è ferito durante la data. “Manchester è stata divertente da morire”, scherza lui nella didascalia.

Oltre ai vestiti, sul sito sono stati messi in vendita dei tamburi e delle bacchette da lui utilizzati, anch’essi macchiati di sangue. Il prezzo, però, non è minimamente comparabile a quello dei vestiti: gli strumenti, infatti sono stati venduti a prezzi che andavano dai 1.500 ai 2.000 dollari.

Indipendentemente dai prezzi, però, Travis Barker deve avere dei fan davvero accaniti: i cimeli della data di Manchester sono infatti andati già sold out.