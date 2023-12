Rihanna e i piani per il futuro: "Andrò in tour quando ci sarà nuova musica"

Rihanna, presente al party per il lancio della nuova collezione Fenty x Puma a Los Angeles, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti che le hanno chiesto quando tornerà di nuovo in tour.

“Beh, torneremo sempre in tour”, ha detto, dal red carpet, ai microfoni di Entertainment Tonight. “Ma sento di voler fare un tour quando ci sarà nuova musica. Sappiamo già come sarà, con le canzoni che ho eseguito nel mio ultimo tour. È stato molto tempo fa”, ha ammesso. La cantante, però, non sembra avere fretta: “Penso sia giusto che i miei fan abbiano ciò che stavano aspettando, ovvero nuova musica. Dopodiché, facciamo esplodere tutto”.

I rumor, non confermati, parlerebbero di un tour mondiale tra il 2024 e il 2025: la sua ultima serie di concerti, l’Anti World Tour, risale del resto al 2016. Negli ultimi mesi, però, la cantante non ha abbandonato del tutto i suoi progetti musicali: è del 2022 Lift Me Up, il singolo realizzato per la colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, mentre nel mese di febbraio 2023 la cantante era apparsa sul palco del Super Bowl, dove si era esibita sfoggiando il pancione: il suo secondo figlio, chiamato Riot Rose, è poi venuto alla luce nel mese di settembre.

Del resto, Rihanna è ora molto impegnata con la sua famiglia, composta, oltre che dall’ultimo arrivato, dal rapper A$AP Rocky e dal loro primo figlio, RZA. “Rihanna adora essere mamma”, aveva detto una fonte anonima ad Entertainment Tonight. “Lei e A$AP hanno sempre desiderato far crescere la loro famiglia e avere un altro bambino insieme”.