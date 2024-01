Arrestato uno stalker di Taylor Swift, stava cercando di entrare in casa sua

Pericolo scampato per Taylor Swift: sabato 20 gennaio 2024, la polizia di New York ha arrestato un sospetto stalker che avrebbe cercato di introdursi nella casa della popstar a Tribeca, quartiere di Manhattan.

Intervistato da Page Six, un testimone ha raccontato che lo stalker, un uomo tra i 20 e i 30 anni del quale non è stata rivelata l’identità, si sarebbe avvicinato alla casa intorno all’una di pomeriggio e avrebbe bussato o suonato il campanello. Nello stesso momento, in base a quanto raccontato da un portavoce della polizia a Vanity Fair US, le forze dell’ordine hanno ricevuto “una chiamata al 911 per una persona sospetta a Franklin Street”.

Gli agenti sono poi arrivati sul posto alle 13:35, e “sono stati informati del fatto che l’individuo avesse tentato di aprire la porta di uno degli edifici del luogo”. Porta che poi è risultata essere quella della casa della popstar, la quale non è chiaro se si trovasse nella sua abitazione in quel momento.

In base a quanto riportato, l’uomo non sarebbe nuovo della zona. Alcuni testimoni anonimi hanno infatti raccontato a Page Six che lo stalker avrebbe dormito più volte sulla scalinata dell’ingresso dell’immobile, mentre altri lo vedrebbero aggirarsi nella zona da circa un mese. “Quando è arrivato, prima di Natale, mio marito gli ha chiesto cosa ci facesse qui, e lui ha risposto: ‘Voglio vedere Taylor’”, ha raccontato uno di loro alla testata.

Lo stalker, però, non è stato arrestato per aver cercato di entrare nella casa di Taylor Swift: pare infatti che l’uomo avesse un mandato d’arresto a suo carico dal 2017 per un altro fatto, ma che fosse riuscito a scappare alla giustizia fino ad oggi.

Questa non è la prima volta che sconosciuti entrano nella casa della popstar: nel 2019, lo stalker Roger Alvarado fu condannato a sei mesi di carcere per avere fatto irruzione nell’appartamento della cantante, essersi fatto una doccia e aver poi dormito in uno dei suoi letti. Nel 2022, invece, Joshua Christian fu arrestato per presunto stalking ai danni di Swift, dopo essersi presentato a casa sua nel mese di luglio. La popstar aveva parlato di questi eventi nel suo saggio 30 cose che ho imparato prima dei trent’anni, pubblicato su Elle: