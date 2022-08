Irina Shayk e Bradley Cooper in vacanza insieme, i fan sperano in un ritorno di fiamma

Le foto di Irina Shayk non passano mai inosservate. La modella è considerata una delle donne più belle del mondo e gli scatti pubblicati sui social non fanno che confermare questa affermazione. Stavolta però l’immagine postata da Shayk sul suo profilo Instagram ha colpito i numerosi follower per un altro motivo. La modella infatti appare bella come non mai in compagnia di Bradley Cooper. I due hanno avuto una storia lunga 5 anni e dal frutto del loro amore è nata la piccola Lea de Seine.

Nel 2019 è arrivata come un fulmine a ciel sereno la separazione, dopo alcuni rumours sull’intesa troppo forte tra Bradley Cooper e Lady Gaga sul set del film Shallow. In realtà pare che ad allontanarli siano stati i continui litigi e la consapevolezza di stare insieme soltanto per la bambina. Ed è stato proprio per Lea che l’ex coppia, superati gli attriti dei primi tempi, ha cercato di ritrovare una parvenza di armonia che non lasciava presupporre però nessun ritorno di fiamma.

Le immagini pubblicate da Irina Shayk sembrano invece confermare la presenza di un sentimento che non si è mai spento. Lo scatto la ritrae mentre appoggia delicatamente la testa sulla spalla di Bradley Cooper, i volti sorridenti e sereni e i fisici statuari. In un’altra foto Shayk sembra lasciare un altro importante indizio: la modella è ritratta da sola, distesa sulla spiaggia, al centro di un gigantesco cuore disegnato sulla sabbia. Nonostante i vari commenti lasciati dai fan, la coppia non ha rilasciato nessuna dichiarazione.