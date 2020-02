Jennifer Aniston compie gli anni: gli amori, i fidanzati, i mariti

Jennifer Aniston compie 51 anni, e vogliamo festeggiarla parlandovi dei suoi amori, i fidanzati e i mariti, da Brad Pitt a Justin Theroux. La protagonista di Friends e The Morning Show ha vissuto un anno pieno di soddisfazioni, iniziando davvero una nuova vita dopo aver compiuto 50 anni. Nonostante i gossip la vorrebbero di nuovo vicina al suo primo ex marito, Jen è attualmente single.

Nata l’11 febbraio 1969 a Sherman Oaks, vicino Los Angeles, Jennifer Aniston è sempre stata molto affezionata a suo padre John, noto attore di soap. Il rapporto con sua madre, la modella e attrice Nancy Dow, invece è stato sempre burrascoso, tanto da portare Jen a interrompere ogni contatto con lei. La vita di Jennifer Aniston è stata costellata di successi televisivi grazie alla serie cult Friends, e cinematografici. Ha recitato in oltre cinquanta film, tra i quali Vizi di famiglia, Io & Marley e il recente successo Netflix Murder Mistery. Meno fortunata, seppur ricca, la sua vita sentimentale. Due matrimoni e due divorzi, e vari fidanzati noti, sempre attori e colleghi.

Scopriamo qualcosa in più allora sui suoi amori e fidanzati, oltre il suo ex storico Brad Pitt.

I fidanzati prima del successo

Non si conosce molto della vita sentimentale della Aniston prima del successo di Friends. Nel 1990 Jennifer ha frequentato per alcuni mesi l’attore Charlie Schlatter, per poi fidanzarsi con un altro collega, Daniel McDonald. L’attore, scomparso nel 2007, è stato al fianco di Jen fino al 1995. “Sarebbe potuto essere l’amore della mia vita, ma avevo 25 anni, ero sciocca, non l’ho capito in tempo“. Così Jennifer Aniston lo ha ricordato in un’intervista dopo la sua morte. Un amore intenso per l’attrice, che ne parla sempre con molto affetto.

Il primo marito: Brad Pitt

Jennifer Aniston e Brad Pitt sono stati sposati dal 2000 al 2005. La coppia d’oro di Hollywood si era conosciuta nel 1998, iniziando subito la frequentazione più chiacchierata del momento. Fan adoranti, media dalla loro parte, coppia innamoratissima, per tutti sarebbero durati per sempre. Eppure quando Brad conosce Angelina Jolie sul set di Mr & Mrs Smith lascia Jennifer, infrangendo i cuori di tutti. Nel 2019, dopo il divorzio e la difficile battaglia per la custodia dei figli con la Jolie, Pitt si riavvicina alla Aniston. I due sembrano oggi più vicini che mai. Ritorno di fiamma? Chissà, di certo questo sarà il gossip del 2020.

Il secondo marito: Justin Theroux

Il rapporto tra l’attrice e l’ex Justin Theroux sembra più genuino e affettuoso rispetto a quello con Brad Pitt. La coppia è stata insieme dal 2011 al 2017, divorziando dopo soli due anni di matrimonio. Eppure la loro amicizia è molto salda, tanto da trascorrere del tempo insieme ai loro cani ogni volta possibile. Entrambi hanno dichiarato in recenti interviste di volersi ancora bene, e di non avere motivi di rancore.

I fidanzati storici: Tate Donovan, Vince Vaughn, John Mayer

Jennifer Aniston e Tate Donovan sono stati insieme per tre anni. L’attore ha recitato in alcuni episodi di Friends proprio interpretando l’interesse sentimentale del personaggio di Jen, Rachel Green. Dopo la fine del matrimonio con Brad Pitt ha avuto due fidanzati storici, con i quali si è spesso parlato di nozze. La storia con Vince Vaughn, suo collega in Ti odio, Ti lascio, Ti…, è durata solo due anni, dal 2005 al 2006, ma è stata tra le più discusse del gossip. Infatti l’attore, accusato di infedeltà dai giornali, fece loro causa. Infine, prima del matrimonio con Justin Theroux la Aniston è stata brevemente legata al musicista John Mayer.

I gossip e i possibili amori

Il gossip ha ovviamente attribuito a Jennifer Aniston un’ innumerevole lista di ex, amori e flirt, mai confermati dai diretti interessati. Tra i più noti ricordiamo Harry Morton, Gerard Butler e Paul Sculfor. Seppure i media parlino nuovamente di Brad Pitt al suo fianco, anche questo resta un mero gossip senza conferme.