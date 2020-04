Jennifer Aniston: il motivo per cui non invitò la madre alle nozze con Brad Pitt

Il matrimonio e ovviamente la separazione tra Jennifer Aniston e Brad Pitt rappresentano una tra le ferite più profonde non solo per i fan della coppia hollywoodiana, ma anche per tutti gli amanti del gossip in ogni parte del mondo. Il recente riavvicinamento sta in parte aiutando a superare questo trauma, ma l’interesse è ancora alto.

In questi ultimi giorni sono infatti emersi dettagli riguardanti il matrimonio tra Jennifer e Brad, avvenuto durante l’estate del 2000 a Malibu. L’attrice resa nota dalla serie tv Friends ha infatti svelato il motivo per cui ai tempi non invitò la madre Nancy Dow a quello che in quel momento considerava sicuramente il giorno più bello della propria vita.

I rapporti tra le due donne non sarebbero mai stati ideali, tanto che per anni non si sono più parlate. La Dow, modella negli anni ’60 e attrice in alcuni telefilm, avrebbe sempre criticato l’aspetto fisico della figlia, per la quale desiderava la sua stessa carriera.

Non avendo soddisfatto gli standard di bellezza della madre, per Jennifer l’infanzia non è stato un periodo particolarmente felice. Frequenti e feroci le incomprensioni: “Non sono stata la figlia modello che si aspettava ed è qualcosa che mi ha davvero definito. Era molto critica nei mie confronti, perché era una modella, quindi bellissima, sfolgorante. E io non lo sono mai stata. Inoltre poteva tenere il broncio a lungo per cose assolutamente superficiali e prive di importanza“.

Tuttavia l’evento che causò una frattura tra genitrice e figlia fu la pubblicazione da parte di Nancy di un libro incentrato proprio sul rapporto con Jennifer: “‘From Mother and Daughter to Friends: A Memoir”. Da allora le due hanno praticamente interrotto ogni rapporto, se non fino a poco prima della morte della Dow, avvenuta nel 2016, quando le due hanno trovato una parziale riconciliazione.