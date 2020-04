Serie tv divertenti: le migliori su Netflix e Amazon Prime

Avete voglia di pazze risate, risate tra i denti, sogghigni amarognoli? Netflix e Amazon Prime hanno in listino serie tv divertenti perfette per un binge watching all’insegna della leggerezza.

Non solo grandi classici come Friends, Scrubs e How I Met Your Mother, ma sit com tutte nuove con protagonisti celeberrimi come Jane Fonda (volto di Grace and Frankie) e Michael Douglas (protagonista de Il metodo Kominsky): ecco le migliori serie tv divertenti secondo la redazione di DireDonna.

Serie tv divertenti Netflix

Grace and Frankie

Grace e Frankie, amiche in perenne conflitto, sono due over 70 molto diverse: Grace è cinica e snob, Frankie è un’hippy stravagante. La loro esistenza viene scombussolata quando i rispettivi mariti, soci in affari da oltre vent’anni, fanno coming out confessando di amarsi da anni e di volersi sposare. Tornate single, le due donne sono costrette a vivere assieme ed aiutarsi a vicenda, così da cominciare un nuovo capitolo della loro vita. Tra le serie Netflix più longeve, e seguite, nell’agosto 2019 la serie è stata rinnovata anche per una settima e conclusiva stagione, in uscita nel 2021.

Attori principali : Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston, Martin Sheen

Il metodo Kominsky

Creata da Chuck Lorre (autore anche di Dharma & Greg, Due uomini e mezzo, The Big Bang Theory) nel 2018, è una serie tv pensata per una visione “tutta d’un fiato”.Racconta con un ritmo scoppiettante e con una sincerità disarmante la vita di tutti i giorni di Sandy Kominsky e Norman Newlander, due amici ultrasettantenni, diversi come il giorno e la notte, ma accomunati dagli acciacchi e dalla disillusione dell’età.

Attori principali : Michael Douglas, Alan Arkin, Nancy Travis

Russian Doll

Frutto del lavoro di scrittura della protagonista e co-creatrice Natasha Lyonne, con la sua struttura ispirata a quella del film Ricomincio da capo e la sua curiosa commistione fra ironia e mistero, la serie racconta la ripetizione del trentaseiesimo compleanno di Nadia Vulvokov. Entrata suo malgrado in un loop temporale, Nadia è destinata a morire di continuo per poi tornare indietro allo stesso, identico momento, sulle note della trascinante Gotta Get Up di Harry Nilsson.

Attori principali : Natasha Lyonne, Greta Lee, Elizabeth Ashley

Amazon Prime, serie tv divertenti

Fleabag

Serie televisiva britannica creata da Phoebe Waller-Bridge, già autrice del testo teatrale da cui la serie è tratta. Fleabag è una giovane donna londinese che ha una vita problematica, dovuta ad una famiglia disfunzionale, alle difficoltà economiche legate alla gestione di una caffetteria, che aveva aperto con la sua defunta migliore amica, e alla sua instabile quanto frenetica vita sessuale e sentimentale.

Attori principali : Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Bill Paterson, Olivia Colman, Andrew Scott

Crisis in Six Scenes

Sei episodi molto brevi (si aggirano intorno ai venti, venticinque minuti l’uno) scritti, diretti e interpretati da Woody Allen. New York, anni ’60, mentre imperversa la guerra in Vietnam, la tranquilla e routinaria vita di una coppia di mezza età (scrittore pieno di idiosincrasie e paranoie lui, psicologa di coppia lei) viene turbata dall’arrivo di una rivoluzionaria radicale evasa e ricercata.

Attori principali : Woody Allen, Miley Cyrus, Elaine May, John Magaro, Rachel Brosnahan

Scrubs

Divenuto un cult, andato in onda tra il 2001 e il 2010, la sit com racconta le avventure di un giovane medico di nome JD che, insieme al suo migliore amico Turk e alla bella Elliot, affronta la vita dell’ospedale Sacro Cuore. Con loro, il burbero dottor Cox, l’infermiera Carla, il primario Bob Kelso e l’Inserviente senza un nome.