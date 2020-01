Perché Jennifer Garner non ha successo su Tinder

Una mamma sempre attenta e una single serena, Jennifer Garner sembra particolarmente felice in questo periodo e lo dimostra la sua capacità di prendersi in giro apertamente. Il suo ultimo post di Instagram ne è una prova concreta.

Ha cavalcato anche lei il trend lanciato da Dolly Parton, pubblicando una foto divisa in quattro che dimostra i diversi volti che si scelgono a seconda del social di riferimento. Il seguitissimo post della Parton la ritrae con quattro stili diversi, donna d’affari per LinkedIn, in bianco e nero per Instagram, sorridente per Facebook e stile coniglietto di playboy per Tinder.

Visualizza questo post su Instagram Get you a woman who can do it all 😉 Un post condiviso da Dolly Parton (@dollyparton) in data: 21 Gen 2020 alle ore 10:02 PST

La Garner ha scelto di pubblicare una foto sulla falsariga di questo, ma il risultato non è stato proprio lo stesso.

Visualizza questo post su Instagram Yes ma’am, @dollyparton, whatever you say. ♥️ Un post condiviso da Jennifer Garner (@jennifer.garner) in data: 22 Gen 2020 alle ore 2:06 PST

Se per LinkedIn è una seria donna d’affari, per Facebook una sorridente ragazza di campagna e per Instagram una vamp d’altri tempi, la foto di Tinder ha lasciato perplessi i suoi fan. La Garner ha infatti scelto una foto poco seducente, tanto da far suggerire ai suoi fan di sostituirla con quella scelta per Instagram. La risposta della Garner è stata «Spara! Allora è per questo che nessuno mi sceglie!».

Di certo la Garner non ha bisogno di Tinder per trovare qualche pretendente, ma l’attrice è capace di mostrare una grande autoironia, senza prendere troppo sul serio il suo stato di single. La sua capacità di prendersi in giro era già stata notata in un video pubblicato qualche giorno fa su Instagram, in cui l’attrice urlava come una matta sulle montagne russe in compagnia di Jenna Ortega, sua co-star per Yes Day, in lavorazione in questi giorni.

Visualizza questo post su Instagram Shooting #YesDay at #SixFlagsMagicMountain is a dream come true. Unless you hate roller coasters. 🙋🏻‍♀️👵🏻☠️ #Icried #twistedcolossus🎢🙅🏻‍♀️ . @jennaortega and @julianlerner have ice in their veins. Thank you for looking after me. ♥️ I love you guys. ♥️ Un post condiviso da Jennifer Garner (@jennifer.garner) in data: 15 Gen 2020 alle ore 12:15 PST

Impegno sociale, simpatia, attenzione nei confronti dei figli, sono tutti elementi che confermano la Garner come un’anti diva da amare.