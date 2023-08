Jennifer Lopez e Ben Affleck festeggiano il primo anniversario di nozze, le foto inedite

È passato un anno dal (secondo) matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck: la cantante lo ricorda con un post su Instagram, condividendo due scatti e una parte del testo della canzone Dear Ben Part II, che uscirà nel suo nuovo album This Is Me… Now.

“Un anno fa oggi. Caro Ben, seduta qui da sola, guardando il mio anello e sentendomi sopraffatta. Mi fa venire voglia di cantare, come siamo finiti qua senza un rewind? Oh… Questa è la mia vita”.

I due, tra le coppie più iconiche degli anni Duemila, si erano conosciuti nel 2002 sul set del film Gigli, iniziando da subito a fare coppia fissa. Poi, nel 2004, la separazione, per motivi non meglio precisati, ma sempre rimanendo in buoni rapporti e supportandosi. In seguito, Lopez si era sposata con l’attore Marc Anthony, da cui aveva avuto due figli, e Affleck con Jennifer Garner, con la quale aveva avuto tre figli.

Nell’aprile del 2021 poi, i “Bennifer”, come erano stati soprannominati all’epoca, erano stati visti insieme per la prima volta dopo diciassette anni. La coppia aveva quindi deciso di rendere pubblico il ritorno di fiamma su Instagram qualche mese dopo.

Le voci del matrimonio avevano iniziato poi a circolare sul web ed erano state in seguito confermate da Lopez, attraverso la sua newsletter On the JLo. I due si erano sposati nel luglio 2022 con una cerimonia segreta a Las Vegas, nella Little White Wedding Chapel, poi bissata da un altro matrimonio, in agosto, nella proprietà di Affleck in Georgia, evento che J.Lo ha ricordato oggi.

“L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Paziente da vent’anni. Esattamente quello che volevamo.” aveva scritto all’epoca la cantante.