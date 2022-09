Fedez, nuovo tatuaggio sulla schiena: la dedica è davvero speciale

La passione di Fedez per i tatuaggi è decisamente evidente, ma nonostante ne abbia tantissimi i più attenti riescono a notare la presenza di un nuovo disegno sul suo corpo. L’ultimo ha scelto di farselo fare in una delle poche parti che erano rimaste vuote, la schiena, e ha davvero una grandezza maxi.

Quello che conta per lui è però il significato che c’è dietro questa scelta. Il cantante, infatti, vuole sottolineare la fase di rinascita che sta vivendo dopo l’intervento a cui è stato costretto a sottoporsi a causa di un tumore al pancreas. Ora il peggio è alle spalle, nonostante l’operazione continui a condizionare almeno in parte la sua quotidianità.

L’interprete de La dolce vita ha invitato a casa sua il tatuatore Luca Natalini, che si è messo all’opera consapevole di quanto il lavoro fosse lungo. E’ stato lo stesso rapper a volerlo mostrare ai suoi follower nonostante non sia ancora del tutto concluso e a indicare quale sia il significato: “L’araba fenice rinasce dalle ceneri del fuoco dei suoi due angeli” – ha scritto Fedez.

La prima fase dell’opera ha riguardato il polpaccio, dove sono presenti due angeli che si scaldano le mani di fronte ad un fuocherello. Dalle fiamme si sviluppa un’araba fenice, che è considerata per tradizione proprio l’emblema di una nuova vita dopo un periodo difficile come quello che ha vissuto lui nei mesi passati.

Anche in un frangente come questo dove diventa naturale sopportare il dolore lui ha provato a ironizzare. In una delle sue Instagram Stories si è infatti mostrato di spalle (coprendo il fondoschiena) corredando la foto con le parole “Inizia il calvario”. Un “supplizio” che però lui ha accettato pensando così anche di dimostrare alla sua Chiara e ai suoi bambini Leone e Vittoria quanto siano stati importanti e lo siano tuttora.