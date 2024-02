Chiara Ferragni e Fedez, insieme per un San Valentino romantico

Chiara Ferragni e Fedez sono apparsi di nuovo insieme su Instagram. Dopo che per alcune settimane i rumor li avevano voluti in crisi, i due sono apparsi in un video della loro cena romantica di San Valentino.

Nel filmato, postato nelle storie da Fedez, vediamo Chiara Ferragni seduta al tavolo con dei petali di rosa, mentre il rapper si esibisce in una coreografia dietro la telecamera. Il video era stato preceduto da un selfie dei due in ascensore, vestiti in modo elegante in vista della cena.

Per questo San Valentino, inoltre, Chiara Ferragni aveva condiviso su Instagram una foto del biglietto del figlio Leone per i suoi genitori. “A mamma e papà, buon San Valentino da Leo”, si legge sulla card, che in copertina ha un cuore colorato.

Nelle ultime settimane, la coppia si era momentaneamente separata per via di impegni di lavoro, che hanno visto il rapper volare a Miami per alcuni giorni. Viaggio che aveva alimentato le voci di una presunta rottura tra i due, già in circolazione da qualche settimana.

Negli ultimi giorni, però, Chiara Ferragni aveva postato dei video nei quali apparivano i figli Vittoria e Leone intenti a ballare, mentre la voce del marito era udibile in sottofondo. Quest’ultimo, invece, aveva pubblicato una storia della moglie mentre giocava con la secondogenita, segnali che avevano già portato molti a pensare a un riavvicinamento. Ora, però, il video di San Valentino non lascia spazio a dubbi: tra i Ferragnez sembrerebbe non esserci alcuna crisi.