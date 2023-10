Billie Eilish e la foto virale del suo tatuaggio

Famosa per mostrare molto raramente il proprio corpo, Billie Eilish ha deciso di pubblicare su Instagram una foto nella quale svela il suo tatuaggio sulla spina dorsale. Il post arriva poco dopo che un fan, durante un concerto della cantante, si era accorto di un disegno che sbucava dalla sua schiena.

Il tattoo, ideato e realizzato dall’artista Matias Milan, consiste in alcune linee intrecciate che dalla nuca corrono lungo la colonna vertebrale. E, dopo la pubblicazione dello scatto, i fan si sono scatenati: “Non capisco cosa dovrei vederci” commenta un follower. “Pensavo fosse il portale di Stranger Things”, scrive un altro, alludendo alla forma allungata e ai colori nero e rosso.

“Sembra che una bambina abbia giocato con l’inchiostro”, commenta un terzo. “Come quando controlli se funziona la penna sul retro del block notes”, scrive ironicamente un altro ancora. Ma questi non sono stati, fortunatamente, gli unici commenti. In molti, infatti, hanno anche apprezzato il disegno che, del resto, ha ricevuto tre milioni di like.

Ma questo non è l’unico tatuaggio della cantante: Billie Eilish, infatti, ha anche disegnati un drago su un fianco, il suo cognome in mezzo al seno e due fate sul polso sinistro, il suo tatuaggio preferito, tratto dal libro di favole Fairyopolis. “Sono i miei angeli custodi”, aveva rivelato in una diretta Instagram. Del nuovo tatuaggio, invece, si sa poco: la cantante non ha infatti spiegato il suo significato ai fan, lasciandoli sbizzarrirsi in ipotesi.