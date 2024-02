David Beckham e la dedica di San Valentino alla moglie Victoria

David Beckham ha fatto gli auguri alla moglie Victoria per San Valentino. In occasione della festa degli innamorati, l’ex calciatore ha pubblicato un selfie nel quale i due si scambiano un tenero bacio, accompagnato da una dedica per la compagna.

“Buon San Valentino a una fantastica moglie, mamma e migliore amica… Ti amo”, ha scritto lo sportivo. “Voglio dire, ‘mi piaceva e basta’”, ha aggiunto, citando una delle frasi pronunciate all’interno della docuserie Netflix Beckham, nella quale David e Victoria ripercorrono la vita e la carriera del calciatore.

Poi, il dirigente sportivo ha fatto gli auguri anche ai suoi figli, aggiungendo: “Buon San Valentino, bambini”, e taggando i loro nomi. Insieme, la coppia ha avuto Brooklyn, oggi 25 anni, Romeo, 22, Cruz, 19 e Harper Seven, 13.

E la risposta dell’ex Spice Girl non si è fatta attendere: sul suo profilo, infatti, Victoria Beckham ha pubblicato una foto e un video del marito vestito da cowboy scrivendo: “Buon San Valentino, cowboy. Ti amo tanto”. E poi: “Baci”, aggiungendo i nomi dei figli.

Vi raccomandiamo... Victoria e David Beckham festeggiano il 12esimo compleanno di Harper

I due si erano conosciuti nel 1997 a una partita di calcio: “Lei è venuta a una partita di calcio, le ho detto ciao dall’altra parte della stanza, tutto lì”, aveva spiegato il calciatore durante un’intervista al The Ellen DeGeneres Show. “Pensavo di aver perso l’occasione, ma la settimana dopo lei si è ripresentata a un’altra partita di calcio. Aveva bevuto un po’ e mi ha dato il suo numero”. I due si erano poi sposati nel luglio 1999 con una cerimonia al Luttrellstown Castle di Dublino.