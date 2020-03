Jennifer Lopez: i look per la campagna della linea di scarpe con DSW

Jennifer Lopez è camaleontica nella nuova campagna per la sua prima linea di scarpe con DSW e Camuto Group, e cambia vari look. L’artista continua a allietare i suoi fan con gli scatti per JLO Jennifer Lopez, la linea di calzature in vendita da oggi. La star ha anche lanciato un messaggio per il Coronavirus, non senza qualche polemica.

Infatti alcuni suoi followers non hanno gradito la pubblicazione degli scatti dei fotografi di moda Luigi & Iango. Per alcuni infatti non era il momento di postare certe foto, e tantomeno di lanciare la sua prima linea di calzature. La piccola polemica social è nata dopo che Jennifer Lopez ha postato le nuovi immagini per DSW accompagnandole con un messaggio sul Coronavirus: “Io sono a casa, spero che stiate tutto bene. Ecco qualcosa per illuminare la vostra giornata. Sono così contenta di lanciare la mia collezione“.

Polemiche a parte, i graffianti scatti di Jennifer Lopez hanno conquistato tutti con i tanti cambi di look. Dal capello corto e outfit con colori neon, a quelli sexy con lunghi capelli mossi. E ancora le scelte stilistiche già viste nelle scorse settimane, dal look androgino a quello animalier. JLo cerca di lanciare un messaggio positivo anche per tutte le donne.

“Ho voluto disegnare scarpe che fossero adatte a tutte noi e a tutte le esigenze, da quelle più particolari a quelle più audaci“. Tacchi vertiginosi, stivali, scarpe più classiche, ma anche espadrillas, sneaker e scarpe basse.