Joaquin Phoenix ricorda Heath Ledger ai SAG Awards 2020

Sembra che questo sia proprio l’anno di Joaquin Phoenix: la stagione dei premi lo sta vedendo trionfare. La sua interpretazione di Joker fino a questo momento gli è valso il Golden Globe, il Critics’ Choice Awards, la candidatura per i prossimi Oscar e il SAG Awards 2020. È in questa occasione che l’attore ha voluto ricordare il collega Heath Ledger, scomparso nel 2008 per avvelenamento causato dagli effetti combinati di sonniferi. Heath Ledger aveva interpretato anche lui il personaggio di Joker, nella pellicola Il cavaliere oscuro, suo ultimo lavoro, facendo anch’egli incetta di premi: il SAG, il BAFTA, il Golden Globe e, ciliegina sulla torta, l’Oscar.

È a lui che Joaquin Phoenix ha dedicato il premio alla fine di un discorso pieno di belle parole per i suoi colleghi «Sono qui, sulle spalle di una persona a cui devo tutto. Il mio attore preferito: Heath Ledger. Perciò grazie e buonanotte». Parole semplici ma espresse con grande commozione. Diverso il tono utilizzato nominando Leonardo DiCaprio, considerato un rivale pericoloso dall’attore, soprattutto nella prima parte della sua carriera, come ha dichiarato «C’erano sempre due altri ragazzi con cui ero in competizione. E sia io che l’altro perdevamo sempre contro il terzo. Nessuno mi diceva chi fosse… insomma, sarebbe stato troppo! Però tutti i direttori del casting sussurravano: “È Leonardo, è Leonardo”. Grazie Leo, sei stato di ispirazione per me moltissime volte!».

Phoenix non ha difficoltà a riconoscere il talento dei colleghi, tra quelli nominati durante il suo discorso spicca anche Christian Bale di cui ha detto con ironia «Non gli è mai successo di fare una cattiva prova. Sei veramente fastidioso. Ti auguro di “sbagliare” almeno una volta!».