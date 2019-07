Harry Potter: i 7 libri e i cofanetti speciali

Harry Potter, il fenomeno letterario maggiore degli ultimi 20 anni, è disponibile in libreria e su Amazon non solo con i 7 libri canonici, ma anche con cofanetti speciali e volumi extra. La saga letteraria di J.K. Rowling è sicuramente una delle più vendute e più lette in assoluto. Sin dal momento della sua uscita la storia del giovane maghetto Harry Potter ha riscosso un enorme successo. Questo si è verificato sia i termini di libri, che in termini cinematografici, avvicinando milioni di giovanissimi alla lettura e al cinema.

Questo grandissimo riscontro è sempre stato cavalcato dalla casa editrice con l’uscita di edizioni e cofanetti speciali sempre aggiornati. Nel corso degli ultimi anni la saga è stata ripubblicata sia con le copertine canoniche che con nuove illustrazioni. Un esempio è il cofanetto che sul dorso ricostruisce il Castello di Hogwarts.

Le varie edizioni si differenziano anche per la traduzione dei nomi dei protagonisti e dei luoghi. Negli ultimi anni la Salani, la casa editrice che ne detiene i diritti in Italia, ha ripubblicato tutti e sette i libri sostituendo i nomi precedentemente adattatati in italiano con quelli originali.

Se siete fan della saga, o volete fare un regalo speciale a un fan del maghetto, DireDonna vi illustra un elenco delle edizioni imperdibili su Amazon.

I 7 libri

1.

Harry Potter e al pietra filosofale: il primo volume di questa saga ci racconta il passato del protagonista, sopravvissuto a un terribile attentato da parte del mago più cattivo di sempre, Lord Voldemort, e il suo primo anno scolastico nella scuola di stregoneria di Hogwarts. Prezzo: 10,oo euro. Acquista su Amazon

2.

Harry Potter e la camera dei segreti: secondo anno di scuola per Harry, che deve affrontare un tenebroso segreto racchiuso nella camera dei segreti, e che colpendo uno ad uno i suoi amici. Tra viaggi in auto volanti e nuovi mostri, questo è uno dei libri più affascinanti della saga. Prezzo: 11,00 euro. Acquista su Amazon

3.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: dopo una partenza esilarante e un viaggio sul NotteTempo, Harry torna a scuola per il terzo anno, tra nuovi problemi e ippogrifi scontrosi. Chi sarà mai questo pericolosissimo prigioniero scappato da Azkaban? Per molti il libro più bello dell’intera saga, con uno spaccato sui sentimenti del protagonista che resta nel cuore di tutti. Prezzo: 15,00 euro. Acquista su Amazon

4.

Harry Potter e il calice di fuoco: giunto al quarto anno, Harry è costretto a partecipare al più grande concorso di magia, il Torneo Tre Maghi, per pura casualità. Data la sua giovane età non potrebbe essere in gara, e si ritroverà buona parte dei suoi compagni contro di lui. Un evento tragico sul finale farà capire a tutti una cosa terribile: Voldemort è tornato. Prezzo: 16,50 euro. Acquista su Amazon

5.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice: un libro di passaggio seppur importante. Una grande organizzazione torna in auge per sconfiggere il male, mentre in tanti a scuola continuano a non credere a Harry e alla veridicità sulle sue affermazioni. Intanto il Ministro della Magia sottovaluta completamente la minaccia di Voldemort. Prezzo: 16,00. Acquista su Amazon

6.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue: Il sesto anno di scuola è ormai giunto, e il pericolo di Voldemort e i suoi fedelissimi è innegabile. La scuola non è più il luogo accogliente di una volta. L’unico modo per sconfiggere coluichenondeveesserenominato è trovare gli Horcrux che racchiudono frammenti della sua anima e distruggerli. Prezzo: 14,oo euro. Acquista su Amazon

7.

Harry Potter e i doni della morte: il capitolo conclusivo, la battaglia finale. Riusciranno Harry Potter e i suoi amici a mettere la parola fine alla parabola di Lord Voldemort? Hogwarts diventa teatro di una sanguinosa battaglia per il controllo della scuola e soprattutto del mondo magico, con uno dei combattimenti più forti e memorabili della letteratura moderna. Prezzo: 15,00 euro. Acquista su Amazon

I cofanetti speciali

Harry Potter. La serie completa: realizzato per i 20 anni dal primo libro, questo cofanetto racchiude i 7 libri, con una nuova copertina realizzata per l’occasione, arricchito dalle illustrazioni di Brian Selznick. Prezzo: 129,50 euro. Acquista su Amazon

Harry Potter the Complete Series (Inglese): se avete la curiosità di leggerlo in inglese vi consigliamo questa confezione speciale che, unendo i libri, oltre che sulla custodia esterna, riproduce il castello di Hogwarts. Anche se al momento su Amazon è disponibile solo in lingua originale, occasionalmente è possibile anche nella versione in italiano. Prezzo: 81,07 euro. Acquista su Amazon

Gli altri libri collegati alla saga

La biblioteca di Hogwarts: Un nuovo comodo volume racchiude i tre libri extra per eccellenza di Harry Potter. Acquistabili anche separatamente, Animali fantastici: dove trovarli, Le fiabe di Beda il Bardo e Il quidditch attraverso i secoli sono tre libri sulle materie di studio della scuola di stregoneria, ricchi di riferimenti e curiosità su temi discussi nei libri principali. Prezzo: 27,20 euro. Acquista su Amazon

Harry Potter e la maledizione dell’erede: un salto temporale nella vita di un Harry Potter ormai adulto, e del suo secondogenito, Albus, che deve fare i conti con il peso della magia. Script della commedia teatrale scritta da J.K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne. Il volume contiene parte uno e parte due. Prezzo: 19,80. Acquista su Amazon

Animali fantastici e dove trovarli (screenplay): a differenza del volume originale da non confondere con questo, qui troviamo lo screenplay originale del film. Siamo nel 1926, in un prequel di Harry Potter che vede come protagonista Newt Scamander, studioso di queste creature, introdurci in fatti che precedono la storia che conosciamo. Prezzo: 12,90 euro. Acquista su Amazon

Animali fantastici. I crimini di Grindelwald (screenplay): seguito del precedente, anche in questo caso si tratta dello screenplay originale della pellicola cinematografica. Il giovane Albus Silente si fa strada nella storia, e rivediamo quelle peculiarità tanto amate nella sua versione anziana della saga originale. Prezzo: 18,00 euro. Acquista su Amazon