Shawn Mendes e Camila Cabello: in quarantena si dedicano a Harry Potter

Così come accade in Italia, anche all’estero moltissimi artisti sono in isolamento a causa dell’emergenza Coronavirus e sfruttano i social per esibirsi ed intrattenere il popolo web.

Anche Shawn Mendes e Camila Cabello sono in quarantena a casa ed hanno voluto regalare ai fan un piccolo concerto via streaming su Instagram per supportare Together at Home, l’iniziativa benefica dell’Organizzazione mondiale della Sanità e di Global Citizen.

La coppia del momento ha cominciato interpretando la cover di Ed Sheeran Kiss Me per poi proporre tre duetti del loro repertorio: Havana scritta da lei, Lost in Japan ovvero una hit di Mendes e l’immancabile Señorita inciso a due voci.

Tra una canzone e l’altra, i due cantanti si sono lasciati andare a qualche confidenza consigliando ai loro follower di approfittare di questa permanenza a casa per vedere, o rivedere per chi l’avesse già fatto, l’intera saga di Harry Potter: “Penso che tutti dovremmo guardare tutto Harry Potter, dall’inizio alla fine. È una maniera per andare avanti“.

Camila in particolare ha scherzato sulla passione che entrambi hanno per il colossal fantasy: “Abbiamo iniziato a guardarlo ieri. Ovviamente, lo conoscevo a memoria. […] No, in realtà non lo conoscevo molto. Shawn lo conosceva decisamente di più!“.

Neanche a dirlo, anche qui in Italia è possibile rivedere tutti i film della saga direttamente in tv: fino al 7 Aprile andranno in onda ogni lunedì e martedì sera su Italia 1.