Sophie Turner mostra come passa la sua quarantena in gravidanza (foto)

Come ormai stanno ripetendo esperti, autorità e celebrità, in questo momento di emergenza Coronavirus è importante prendere le giuste precauzioni per proteggere se stessi, i propri cari e in generale le persone che ci circondano, nonché il prossimo. E tutto ciò è ancor più valido quando si è nel pieno di una gravidanza, come è il caso di Sophie Turner.

La giovanissima attrice, nota per la serie tv Game of Thrones grazie al tragico personaggio di Sansa Stark, ha infatti messo la propria salute al primo posto delle sue priorità, mostrando su Instagram tutti gli sforzi compiuti in questi giorni.

Nel primo degli scatti comparsi nelle Instagram Stories della 24enne la si può vedere insieme al marito Joe Jonas all’interno di una macchina. I due indossano le ormai arcinote mascherine e dei guanti di plastica, oltre a un cappello da baseball, lui, e un berrette nero, lei.

La coppia sembra comunque piuttosto rilassata mentre si produce nel classico pollice in su, raccomandando ai propri follower di seguire le istruzioni delle autorità.

La seconda fotografia invece è dell’interno del salone della casa dei due: sul tavolino è appoggiata un’ampia costruzione ancora in fase di completamento, qualcosa di simile al Meccano, un hobby per tenere impegnate menti e mani durante l’isolamento domestico.

Sophie e Joe sono comunque abbastanza famosi per essere molto affettuosi e calorosi, come aveva dimostrato una recente fotografia che li vedeva protagonisti di una seduta di shopping a Los Angeles. Al momento la gravidanza non è stata confermata ufficialmente, in quanto i due vorrebbero mantenere quanto più riserbo possibile, o almeno così affermano alcune fonti vicine alla coppia.