Javier Bardem difende Johnny Depp definendolo un gentiluomo

Continua la battaglia legale tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard: i due sono stati sposati per 18 mesi tra il 2015 e il 2016, ma continuano a scontrarsi in tribunale tra reciproche accuse di violenza domestica.

Molti personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema stanno difendendo il divo hollywoodiano, e a questi si è unito anche il collega e amico Javier Bardem. L’attore ha smentito apertamente le accuse di Amber reputando il suo co-protagonista in Pirati dei Caraibi un vero gentleman.

Secondo le dichiarazioni rilasciate da Javier a The Blast, Depp non sarebbe mai stato in grado di assumere dei comportamenti violenti: “Adoro Johnny. È sempre stato un vero gentiluomo e un amico estremamente generoso e premuroso con me e la mia famiglia. Non solo lo adoro, ma lo rispetto profondamente e lo ringrazio di essere un uomo maturo e amorevole, sempre lì quando abbiamo bisogno di lui“.

Poco tempo fa anche Penelope Cruz, moglie di Bardem, aveva definito Johnny come “una delle persone più generose mai conosciute“. Si è espressa alla stessa maniera Vanessa Paradis, ex compagna dell’attore con il quale condivide due figli, difendendolo a spada tratta: “Questo non è il vero Johnny che ho conosciuto, e dalla mia esperienza personale di molti anni, posso dire che non è mai stato violento o offensivo con me. Ho visto che queste affermazioni oltraggiose sono state davvero angoscianti e hanno anche causato danni alla sua carriera perché, sfortunatamente, le persone hanno continuato a credere a questi fatti falsi“.