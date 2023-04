Johnny Depp VS Amber Heard: in arrivo su Channel 4 la docuserie

In arrivo la docuserie sulla battaglia legale di Johnny Depp e Amber Heard, conclusasi nel maggio del 2022 e presto in onda sul piccolo schermo. L’emittente britannica Channel 4 ne preannuncia l’uscita e svela alcuni dettagli sulla trama principale.

Depp V Heard, titolo provvisorio del progetto cinematografico ancora in corso, si articola in tre episodi che racchiudono un mix di filmati recuperati dalle aule giudiziarie, notizie di vario genere, interviste e contenuti social.

La trama si incentra sul processo per diffamazione tenutosi nella corte di Fairfax County, in Virginia e racchiude i momenti più salienti della battaglia legale che ha visto come protagonisti i due attori.

Emma Cooper è al comando delle riprese e, dopo la nomina agli Oscar inglesi per il documentario Netflix I segreti di Marylin Monroe, torna a dirigere il set con un nuovo progetto. Le vicende si concentrano sullo scontro in tribunale intentato dallo stesso Depp che denuncia l’attrice di Aquaman per diffamazione. Amber Heard, infatti, si definisce vittima di abusi sessuali e rilascia la notizia sul Washington Post.

L’attore dei Pirati dei Caraibi esce vincitore dal processo giudiziario e riceve una somma di 10 milioni di dollari dalla controparte, ridotta successivamente a un milione. Le vicende legali della coppia hanno fatto il giro del web e si sono trasformate in un caso mediatico, andando ben oltre le aule del tribunale.

La docuserie vuole presentare al pubblico del materiale inedito e si prefigge l’obiettivo di ricostruire i fatti mediante la valanga di notizie che ha tempestato le principali piattaforme social durante e dopo la sentenza del giudice Penny Azcarate. La produzione di Depp V Heard è affidata alla Bitachon 365 in collaborazione con la Empress Film che non hanno ancora rilasciato la data ufficiale di uscita della serie.