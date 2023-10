Renaissance, dopo Taylor Swift arriva anche il film di Beyoncé

Renaissance, il tour di Beyoncé, è pronto a sbarcare sul grande schermo: ne dà annuncio la cantante stessa, dopo la circolazione di alcuni rumors circa le trattative tra la popstar e la famosa catena di cinema americani AMC. Il film, basato sulla tourné promozionale dell’album anonimo, uscirà nelle sale americane il prossimo primo dicembre. E proprio oggi, 2 ottobre 2023, la cantante ha fatto uscire sui suoi profili social il trailer ufficiale.

Il progetto includerà alcuni segmenti del tour di Beyoncé, intervallati da parti di documentario nelle quali sarà raccontata ai fan la nascita dell’album Renaissance, uscito il 29 luglio 2022.

Sarà un film che “riguarderà il duro lavoro portato avanti da Beyoncé, il suo coinvolgimento in ogni aspetto della produzione, la sua mente creativa e lo scopo di creare la sua eredità e padroneggiare la sua arte”, spiega la stessa sinossi.

Ma Beyoncé non è l’unica ad aver avuto questa idea: prima di lei, infatti, ci sarà Taylor Swift, il cui film, basato sul suo monumentale The Eras Tour, uscirà nelle sale di tutto il mondo il 13 ottobre 2023. La pellicola sarà distribuita in Italia dalla catena di cinema UCI.

E, con 170 minuti di durata, si prevedono numeri da capogiro per Taylor Swift: The Eras Tour: secondo quanto riportato da ANSA, il film prometterebbe incassi da cento milioni di dollari per il primo fine settimana, in linea con il colossal Barbie di Greta Gerwig, che aveva portato nelle sale milioni di spettatori di tutto il mondo nel mese di luglio.