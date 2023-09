Jovanotti e la dolce dedica alla moglie Francesca Valiani per il loro anniversario

Jovanotti e Francesca Valiani hanno festeggiato il quindicesimo anno di matrimonio, e si amano ancora come il primo giorno. Per celebrare questa ricorrenza speciale, il cantante ha condiviso un post Instagram con il quale fa gli auguri alla moglie.

“I love you baby @fravaliani come ogni 6 settembre come ogni giorno forever”, scrive. E poi gli hashtag: “#ate, #comemusica #bellacomeunamattina”, i titoli delle sue canzoni, dedicate a lei. Ad accompagnare la frase, una foto dei due, sorridenti il giorno delle loro nozze, il 6 settembre del 2008. Il cantante, con il cappello e degli occhiali a forma di cuore, stringe a sé la moglie, che sorride guardando in basso. Accanto a loro, la figlia Teresa.

E sono tantissimi i commenti di auguri dei follower emozionati: “Che dichiarazione!!!!!! Siete splendidi! Grande Jova!”, “Gli auguri più belli senza scrivere un poema!!”, “Nozze di cristallo, simbolo di fiducia e sincerità!”, si legge sotto al post. Tra di essi, anche il commento di qualche personaggio conosciuto: “Bello vedervi belli”, scrive il collega Biagio Antonacci.

Insieme dal 1994, i due si erano conosciuti da piccoli. “Avevo 14 anni, lui faceva il dj in un locale a Cortona e mi regalò il biglietto per una serata in quella discoteca, i miei ovviamente non mi permisero di andare, ma quel biglietto, non so esattamente per quale motivo, lo conservai con cura nel mio portafoglio per anni”, aveva raccontato Francesca Valiani, come riporta DiLei.

Poi, nel 1998, l’arrivo della piccola Teresa, e il matrimonio. I due hanno superato insieme tanti momenti difficili, compreso il tradimento di lei: “Mi sono messo in discussione guardando finalmente i difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa”, aveva detto in quell’occasione Lorenzo Cherubini, come riportato da Il Fatto Quotidiano. E ora, i due appaiono più uniti che mai.