Il Grande Fratello Vip 6 non è fatto solo di liti, storie d’amore, coppie che scoppiano e colpi di scena, ma anche di look mozzafiato, proprio come quello di Jessica Selassiè durante la puntata di lunedì 24 gennaio 2022.

La principessa etiope, insieme alla sorella Lulù, durante la diretta del reality ha ricevuto una clip di incoraggiamento da parte della madre, piena di parole dolci e di stima. Dopo mesi, la donna ha deciso di far arrivare alle sue figlie un videomessaggio in cui le esorta a continuare ad andare avanti così:

“Ciao Jessica siamo tutti orgogliosi di te, così buona e generosa, sempre disponibile per gli altri. Sei tanto matura, ma sei anche fragile e sensibile ed io posso comprendere quanto sia stata ferita dalle parole della scorsa puntata”.

La madre si riferisce alle accuse della mamma di Sophie Codegoni che, nella diretta precedente, ha puntato il dito contro la principessa per il suo comportamento nei confronti di Alessandro Basciano, il fidanzato di Sophie. Parole che hanno fatto molto male alla concorrente.

Jessica Selassiè, superato il momento di crisi, in questa 37esima puntata dello show si è mostrata più in forma che mai e ha sfoggiato una mini jumpsuit nera ricoperta da paillettes: un modello con pantaloncini, maniche lunghe e profondo scollo a V. Il capo è firmato da Silence Limited e la gieffina ha scelto di abbinarci un paio di décolleté di Albano shoes, leopardate, a punta e con fiocco di strass.

Una mise decisamente fashion e di tendenza che Jessica ha saputo arricchire con le scarpe animalier, dando un pizzico di grinta in più a tutto il look. A completare l’outfit un paio di orecchini pendenti multistrass che bilanciavano con la loro luminosità il nero dell’abito e davano luce al viso. Per il make-up, invece, la principessa è restata fedele al suo eyeliner nero, lasciando le labbra più al naturale.