Nella casa del Grande Fratello vip, da diverse settimane sembra esserci aria di tempesta fra le sorelle Selassié. Il motivo che spinge continuamente le due principesse etiopi a litigare è il comportamento di Jessica Selassié nei confronti di alcuni uomini della casa, ritenuto da Lulù Selassié inopportuno.

In particolare nei confronti dell’ex tentatore di Temptation Island Alessandro Basciano, che all’interno del reality ha intrapreso una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Jessica Selassié ha più volte dimostrato un forte interesse verso di lui e, noncurante del loro rapporto, continua ad interferire con battutine maliziose, che hanno più volte infastidito la stessa Sophie Codegoni.

In più, ultimamente la 26enne sembra aver puntato anche Barù Gaetani, enologo, food influencer e nipote di Costantino della Gherardesca. Ma ad intervenire per rimettere in riga la sorella maggiore, arriva il rimprovero di Lulù Selassié:

“Per come ti comporti passi da sfigata. Insisti di continuo non si fa. Dai non puoi sbagliare così in tv e fare una figura di merda. Non insistere con le battute ridicole anch’io mi incavolerei. Vivi in un altro mondo. In puntata era tutto così imbarazzante. Tu passi per matta. Sembra che non hai mai visto un uomo”.

E ancora:

“Sei pazza ancora che non capisci e insisti e sbagli. Io mi vergogno, nostra madre sarà incazzata nera. Dirà: ‘Ma tu guarda sta cretina sta a fa ste figure di merda’. Per un ragazzo queste figuracce di continuo. Il tuo comportamento è da sfigata. Anche tante altre cose che fai con sto Barù, non sai qual è il modo giusto per arrivare ad un uomo. Il modo per attirarlo c’è se ti vuole. Se mi chiamano in confessionale per questa cosa non ci vado neanche. Lo capisci perché mi arrabbio? Non mi importa se è il modo sbagliato! Non me ne frega niente, comunque puoi andare, ciao, vai, arrivederci, grazie!”.

Nonostante i toni piuttosto irruenti utilizzati dalla sorella minore, Jessica Selassié ha mantenuto la calma, dando la sua risposta:

“Ascolta non è come stai dicendo tu. Uno non può essere amico? Io non è vero che insisto. Sophie e Ale non litigano per le mie battute. Questa è la tua opinione, ma anche io mi sono imbarazzata quando facevi tu le figuracce in televisione. Cosa ti frega a te? Voglio sbagliare nella vita per capire meglio le cose. Nostra mamma arrabbiata? Ma va figurati. No, il mio comportamento non è vergognoso. Tu dici che io non so il modo giusto per arrivare un uomo, prima o poi lo imparerò. E non ti rendi conto del modo che hai di attaccarmi. Guarda che aggredendomi in questa maniera passi subito dalla parte del torto”.