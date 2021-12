Justin Bieber e Hailey Baldwin, innamorati più che mai, si sono concessi una seconda luna di miele e sono volati nella Capitale inglese. Il cantante ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia in compagnia della moglie, mostrando ai follower una stilosa passeggiata per Londra, durante la quale entrambi hanno sfoggiato un look abbinato.

Il protagonista di entrambi gli outfit è un evergreen, quello che in inverno non passa mai di moda: il cappotto cammello. “London town with my baby” (London town con la mia piccola) scrive Bieber come didascalia dello scatto, mentre si mostra con il soprabito dalle nuance color biscotto. Al suo fianco, la modella statunitense indossa una versione dello stesso, caratterizzato però da tonalità più chiare, tendenti al cappuccino.

Entrambi con scarpe e maglioncini bianchi, si sono differenziati nel pantalone: lei un jeans chiaro svasato, mentre lui, invece, velluto a coste beige. Il cantante ha poi completato il tutto con un berretto celeste, quasi verde acqua, mentre la moglie ha optato per un hair look semplice, con i capelli sciolti.

Bieber si trovava lì anche per motivi di lavoro. È stato infatti chiamato per partecipare al concerto Jingle Bell Ball all’O2 Arena, dove si è esibito insieme a tanti altri musicisti, come Ed Sheeran, Becky Hill e Jax Jones.

L’outfit coordinato degli sposini si è immediatamente fatto notare e, fra i diversi scatti, salta subito all’occhio quello in cui entrambi si scambiano un tenero bacio, mentre lei mostra orgogliosa la mano con indosso la fede nuziale.