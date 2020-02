Justin Timberlake disposto a tutto per riconquistare Jessica Biel

Justin Timberlake sarebbe disposto a tutto per riconquistare la moglie Jessica Biel dopo la crisi. La coppia, attualmente in terapia, è riapparsa serena nelle ultime settimane, dopo il dolce post di compleanno dell’attrice per il cantante. La crisi però non sembra scongiurata, tanto da spingere Justin a gesti eclatanti per riconquistare la donna. I due anno un figlio, Silas, di quattro anni.

Justin Timberlake era stato paparazzato poco prima di Natale in atteggiamenti intimi con la collega Alisha Wainwright, durante le riprese del loro nuovo film Palmer. Jessica Biel ha cercato di ricostruire il loro rapporto grazie alla terapia di coppia, dopo le scuse pubbliche del marito. Secondo Us Weekly però il sereno non è ancora tornato del tutto. Justin Timberlake sta seguendo un profilo basso, non apparendo in pubblico e trascorrendo tutto il tempo libero con la moglie e il figlio.

“Sta camminando in ginocchio” racconta la fonte alla rivista. “Scrive messaggi tutto il giorno a Jessica, e le fa regali costosi di ogni tipo per dimostrarle il suo amore“. Con San Valentino alle porte molti sono curiosi di vedere se la coppia condividerà qualcosa sui social.

Lo scorso 31 gennaio, in occasione del compleanno di Justin, Jessica ha condiviso una gallery di loro foto, tra baci e passeggiate mano nella mano. Questo ha rincuorato i fan, e come accentuato da Us Weekly la coppia ci tiene a restare unita per il figlio Silas.

“Le manda fiori, organizza weekend romantici e manda messaggini dolci e sexy, cerca di rimediare in ogni modo.” Lo scorso 3 febbraio i due sono apparsi per la prima volta in pubblico dopo lo scandalo. Justin ha sostenuto con orgoglio Jessica Biel, durante la presentazione della sua nuova serie tv The Sinner. Sorridenti e sereni, hanno placato il gossip, e siamo certi che Timberlake saprà farsi perdonare.