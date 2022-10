Kate Middleton preoccupata per la nuova passione di George

Il primogenito del principe William e Kate Middleton vuole iniziare a praticare arti marziali. La sua passione nei confronti della disciplina sportiva orientale è tale da voler cominciare da subito. E se il padre si dice d’accordo, non è invece dello stesso parere la madre, preoccupata per quelle che possono essere le conseguenze non solo fisiche ma soprattutto caratteriali. Kate teme infatti che il piccolo George possa sviluppare un’aggressività latente, che mal si concilia con il futuro che lo attende.

Alla base delle preoccupazioni di Kate Middleton c’è una visione opposta rispetto a William in merito ai benefici delle arti marziali. Per il principe, così come per la maggior parte degli addetti ai lavori, sono una disciplina in grado di forgiare con sapienza il carattere e a sviluppare un’autonomia che non ha pari con gli altri sport. Dall’altra parte, invece, Kate ha il timore che la volontà di badare a se stesso manifestata dal futuro erede al trono d’Inghilterra possa ritorcergli contro.

Alla fine, sembra che il piccolo George possa spuntarla, vedendo così esaudito il suo desiderio di praticare karate o judo. D’altronde, sebbene le sue preoccupazioni siano leciti da un punto di vista materno, Kate Middleton sa bene quanto le arti marziali possano essere d’aiuto per la crescita del figlio, sia dal punto di vista fisico che soprattutto sul piano piano mentale. Non ci resta ora che aspettare di vedere il futuro erede al trono finalmente in azione.