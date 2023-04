La bellissima foto inedita della regina Elisabetta circondata dal 'futuro'

Per celebrare il compleanno della regina Elisabetta che oggi, 21 aprile 2023, avrebbe festeggiato 97 anni, i principi del Galles condividono su Instagram una fotografia inedita che ritrae l’ex sovrana d’Inghilterra in compagnia di nipoti e pronipoti.

L’immagine è stata scattata l’estate scorsa da Kate Middleton, nella residenza di Balmoral e la sua pubblicazione vuole commemorare il ricordo della regina, scomparsa l’8 settembre del 2022. Alle spalle di Elisabetta, compaiono i più giovani componenti della famiglia reale che, sorridenti, circondano la nonna.

I protagonisti dell’immagine e la loro differenza di età ricreano una sorta di albero genealogico, mettendo in luce le diverse generazioni che si alternano tra le fila della monarchia inglese. La condivisione della foto di famiglia permette di addentrarsi nella quotidianità della famiglia reale e di rivelarne alcuni aspetti inediti.

Alla sinistra della regina è seduta Savannah Phillips, figlia del nipote Peter e vestita in rosso. Alla sua destra compaiono invece Mia Tindell, primogenita di Zara, la sorella di Peter, mentre tiene sulle ginocchia il fratellino Lucas.

Alle sue spalle, partendo da destra, vediamo Louis del Galles, la sorellina di Savannah, Isla, i principi Charlotte e George in compagnia della piccola Lena, seduta sul bracciolo del divano. In ultima fila invece, troviamo Louise e James di Wessex, i figli di Edoardo e Sophie Rhys–James, duchi di Edimburgo.

In mattinata, sul profilo Instagram dei reali di Buckingham Palace, era già apparsa un’immagine della sovrana per omaggiarne il ricordo e commemorare la data del suo compleanno, rievocando un breve excursus storico della sua vita:

Oggi ricordiamo l’incredibile vita e l’eredità di Sua Maestà la regina Elisabetta II, in quello che sarebbe stato il suo 97esimo compleanno. Quando sua Maestà nacque, nell’aprile 1936, la principessa Elisabetta e la sua famiglia non si aspettavano che un giorno sarebbe diventata regina.Quando, nel febbraio del 1952, Re Giorgio VI morì, la Principessa Elisabetta, a soli 25 anni, divenne Regina Elisabetta II. Sua Maestà divenne la monarca in carica più longeva della Gran Bretagna, l’unica nella storia ad aver celebrato il Giubileo di Platino.