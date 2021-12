Ormai lo sappiamo: ad ogni uscita pubblica Kate Middleton detta legge in fatto di moda, con i suoi outfit sempre impeccabili, degni di una vera principessa. E anche con la sua ultima apparizione ha stupito tutti con un look che si discosta leggermente dagli abiti bon ton e colorati con cui siamo abituati a vederla. In occasione dell’inaugurazione della mostra Fabergé in London: Romance to Revolution, al V&A Museum di Londra, la Duchessa di Cambridge ha indossato una camicia dallo stile retrò.

Una blusa Ralph Lauren dalla fantasia paisley sui toni dei rosso, blu e verde, impreziosita da un fiocco sul colletto, che la Duchessa porta annodato come se fosse una cravatta. Non è la prima volta che la vediamo con questo tipo di camicia, chiamato pussy bow: come dimenticare il modello color ciclamino di Gucci che ha sfoggiato in diverse occasioni (e che pare abbia copiato a Melania Trump), l’ultima delle quali è stato un evento virtuale trasmesso da Kensington Palace nel 2020.

Il paisley è una trama molto particolare, di origine persiana, con disegni a goccia che ricordano una fantasia floreale. È di origine molto antica, ma è tornata di moda soprattutto negli Anni ’60 e ’70: un periodo a cui il look di Kate Middleton sembra chiaramente ispirato. La Duchessa, infatti, ha abbinato la blusa ad un paio di pantaloni blu ampi, a vita alta e wide leg, in pieno stile seventies. Il punto vita era messo in risalto da una cintura in pelle con fibbia dorata, e l’outfit completato da un paio di decolleté a punta in suede, sempre blu. I capelli, invece, raccolti in una morbida coda di cavallo. Un look semplice ma allo stesso tempo dal gusto ricercato: la perfetta ispirazione per chi cerca un capo adatto alle occasioni di lavoro o a quelle più formali.