“Ho ricevuto la telefonata più terrificante che abbia mai ricevuto in vita mia“. Comincia così il lungo post su Instagram di Megan Prescott, la sorella gemella di Kathryn Prescott, attrice britannica nota per il suo ruolo in Skins. La giovane si trova attualmente in terapia intensiva dopo un terribile incidente.

“Mia sorella gemella Kathryn è stata investita da un camion mentre attraversava una strada di New York il 7 settembre“, ha condiviso Megan sul suo canale social.

“Ha dovuto superare un intervento chirurgico molto complesso, alcune delle sue ferite includono: bacino rotto in due punti, entrambe le gambe fratturate e stessa sorte per i piedi e la mano sinistra. È incredibilmente fortunata ad essere viva. Ha evitato per un pelo la paralisi. I medici sperano che si riprenderà completamente, ma sarà possibile solo con delle cure adeguate“.

Megan ha poi continuato dicendo che sua sorella è sola negli Stati Uniti e lei ha bisogno di partire al più presto per poterla aiutare. Ha anche chiesto all’ambasciata degli Stati Uniti di poter essere esentata dalle attuali restrizioni che vietano a tutti i cittadini non statunitensi di entrare nel Paese, a causa della pandemia, ma la sua richiesta è stata negata. “Sono devastata. Vi prego aiutatemi a raggiungere mia sorella“, ha commentato implorando l’aiuto di tutti.

Kathryn Prescott è nata a Londra il 4 giugno del 1991, esattamente sei minuti prima della gemella Megan. È meglio conosciuta per i suoi ruoli in Skins, dove interpretava Emily Fitch e Finding Carter di MTV. Ha anche recitato nei film, A Dog’s Journey al fianco di Dennis Quaid, così come Dude di Netflix con Awkwafina e Lucy Hale. Ha anche rivestito il ruolo di Penelope nella serie televisiva storica statunitense Reign. Ha avuto ruoli ricorrenti in spettacoli come 24: Legacy, The Son e Tell Me a Story.