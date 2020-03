Katy Perry: addio alla nonna di 99 anni in un commovente post su Instagram

Purtroppo sembra che ogni bella notizia debba essere sempre essere bilanciata da una cattiva. O almeno è quanto potrebbe star pensando in queste ore Katy Perry, la quale ha svelato di aver da poco perso la nonna.

Ann Pearl Hudson, questo il nome della donna, è infatti morta alla venerabile età di 99 anni. L’annuncio della cantante è arrivato su Instagram, in un post in cui si è dilungata sullo stretto legame che la legava alla nonna, alla quale afferma di dover molto.

“Molto di quello che sono io lo devo a mio padre… e lui lo deve a lei. Ha dato inizio a tutto, come ci ricordava sempre, e le sono molto grata di averlo fatto”, ha scritto la cantante, per poi aggiungere un commovente augurio: “Che possa riposare in profonda pace e baciare la fronte delle anime in arrivo e far sapere loro che andrà tutto bene, soprattutto ora che hanno guadagnato un angelo a proteggerle”.

L’anziana era molto nota ai fan dell’artista, essendo comparsa varie volte a braccetto di Katy durante eventi di altissimo profilo. Per esempio in una delle foto condivise nel suo tributo social, Ann può essere vista posare insieme all’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

Ma la nonna era comparsa anche nel film-concerto in 3D Part of Me, in cui raccontava vari aneddoti riguardanti la crescita della nipote, con un senso dell’umorismo improntato al sarcasmo che l’avevano resa un beniamina dei fan.

Katy ha descritto la donna come una combattente, che era sopravvissuta alla Grande Depressione mentre lavorava come sarta e al contempo cresceva tre bambini: “È sempre stata autenticamente se stessa, divertente e piena di tutte quelle piccole dolci cose che vengono in mente quando si pensa alle nonne”

La Perry non poteva non pensare alla coincidenza della scoperta della gravidanza e della dipartita dell’amata nonna. Una scena che ha ben dipinto nel suo tributo: “Se potesse parlare con lo spirito di mio figlio, la conversazione andrebbe così: ‘Sei sicuro di voler far parte di questo gruppo di pazzi!?’. Sarebbe sicuramente molto sarcastica, con una delle sue battute spiritose… A essere onesta, penso che nonna probabilmente stia bevendo un bicchiere del suo vino rosé preferito, già pronto per il suo arrivo lì… e stia indossando qualcosa molto alla moda, gioielli inclusi, naturalmente.”