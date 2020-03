Katy Perry cancella tutte le interviste in programma per paura del Coronavirus

La prima preoccupazione di una donna incinta, lo sanno bene tutte coloro che ci sono passate, è la salute del nascituro: ovviamente Katy Perry non poteva certo essere esentata da questa regola e non scritta, e le ultime notizie che la riguardano esemplificano bene la forza dell’istinto materno.

La cantante, che ha annunciato di essere in dolce attesa solo pochi giorni fa, ha infatti cancellato un gran numero di interviste in programma in Australia a causa del timore di un contagio da Coronavirus.

L’interprete di Fireworks era infatti volata fino a Sydney per partecipare a un concerto benefico avente come scopo la raccotla fondi per ripristinare il paesaggio locale dopo gli incendi nella boscaglia australiana dei mesi scorsi. Tuttavia, come riporta il Daily Mail, l’artista si sarebbe chiusa in hotel per precauzione.

Questo aumento di cautela arriva nello stesso momento in cui il compagno Orlando Bloom ha svelato di essere stato costretto a tornare a casa dalla produzione della serie tv Carnival Row: il set allestito a Praga è stato bloccato a causa dell’emergenza e tutta la troupe è stata imbarcata su un aereo.

La decisione è avvenuta per non incorrere in sanzioni o addirittura blocchi alla frontiera, dato che proprio allo scoccare della mezzanotte è entrato in vigore il divieto di atterraggio in territorio americano per tutti i voli provenienti dall’Europa (Regno Unito, a parte).

Si crede che anche i genitori di Katy Perry stiano evitando qualsiasi contatto con la figlia incinta, ovviamente per le stesse ragioni. La cantante ha svelato che durante l’ultima visita ai suoi questi l’abbiano accolta con un leggero cenno, in ottemperanza alle norme sanitarie che sconsigliano abbracci e baci.

Al momento in Australia sono stati confermati 126 casi e 3 decessi.