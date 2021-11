La cantante country Kelsea Ballerini, vincitrice di due Country Music Association Awards e si è presentata sul tappeto rosso della kermesse con un abito che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’artista 28enne indossava un modello Valdrin Sahiti total white. Maniche lunghe, busto fasciato da un corpetto scultura e collo alto. La gonna, lunga fino a terra con un accenno di strascico, si apre in uno spacco che lascia libera l’intera gamba fin su alla coscia. A impreziosire il tutto uno chignon basso molto elegante, uno smokey eyes sui toni del bronzo e labbra perlate.

Kelsea ha partecipato ai CMA Awards in qualità di presentatrice e solo a poche ore dall’evento, tenutosi il 10 novembre 2021 alla Bridgestone Arena di Nashville, nel Tennessee, ha saputo di aver vinto in prima persona due premi. La cantante ha trionfato nelle categorie Video musicale dell’anno e Evento musicale dell’anno per il brano Half of My Hometown, nato con la collaborazione di Kenny Chesney e contenuto nell’album del 2020, Kelsea.

Questa è stata la prima volta che Kelsea ha vinto un premio ai CMA. In passato per lei solo le nomination come Vocalist of the Year e New Artist of the Year. Nel 2021 ha conquistato anche il Country Music Television Awards come Performance of the Year per la sua collaborazione con Halsey nel singolo del 2020 The Other Girl. Di recente la cantante ha concluso un tour con i Jonas Brothers, e alla fine di novembre 2021 debutta come scrittrice con il suo primo libro di poesie, Feel Your Way Through.