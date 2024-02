Alessandra Amoroso su Valerio Pastore: "La persona che ho sempre desiderato"

Alessandra Amoroso ha parlato del suo fidanzato Valerio Pastore. Ospite a BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, la cantante ha svelato alcuni dettagli sulla sua relazione.

“Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato”, ha detto ai microfoni del podcast. “Spero possa continuare così. Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo”.

“La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera, siamo liberi”, ha poi aggiunto. “E questo per me è la chiave di tutto, prima non lo sapevo, ora lo so. Non ho nessun vincolo, sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i miei colori. Non ho freni, sempre naturalmente nel rispetto dell’altra persona”.

Il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso ha 28 anni ed è di origini salernitane. Di lavoro, fa il tecnico del suono. I due erano stati visti insieme per la prima volta nel maggio 2023, mentre facevano la spesa al supermercato. Prima di lui, la cantante era stata legata al produttore discografico Stefano Settepani, conosciuto nel 2015 durante Amici, con il quale era stata poi fidanzata fino al 2020.

In un’intervista a Grazia del 2022, la cantante aveva parlato dell’ex dicendo: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione. Perché tutto può finire. Non penso proprio che si tratti di un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore. Se è possibile restare amici degli ex? Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato”.