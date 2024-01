Angelina Mango omaggia il papà Giuseppe: "Dove sei rondine?"

Angelina Mango omaggia il papà. Nelle ultime ore, la cantante ha condiviso su Instagram un video di quando era piccola, nel quale, seduta sul divano, chiama: “Rondine? Dove sei rondine? Sei volata?”.

Il riferimento è, naturalmente, alla hit di Giuseppe Mango La rondine, uscita nel 2002, quando la cantante aveva soltanto un anno. Ed è proprio questo il brano che Angelina Mango canterà a Sanremo nella serata cover, prevista per questa edizione venerdì 9 febbraio 2024.

Come annunciato da Amadeus durante Viva Rai 2!, la giovane cantante si esibirà sulle note della canzone del padre accompagnata dal quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma. La cover arriva nell’anno del decennale della morte dell’artista, scomparso nel 2014 a soli 60 anni a causa di un attacco cardiaco fulminante.

Intervistata da La Stampa, la cantante aveva parlato della musica del padre, dichiarando di ascoltarla di tanto in tanto: “Ogni tanto capita e no, se sta per chiedermi se mi fa male quando le ascolto le rispondo di no. Anzi, è bello sapere che possa ascoltare la sua voce quando voglio anche perché l’eredità di mio padre non è solo fatta di musica, canzoni e cose di questo genere. C’è molto, molto di più”.

Ma non solo serata cover: in gara tra i big di Sanremo, Angelina Mango presenterà il brano inedito La noia, mentre il 17 aprile 2024 la vedremo esibirsi sul palco del Fabrique di Milano, in un appuntamento che anticipa la serie di concerti nei club che si terranno nel mese di ottobre in tutta Italia.