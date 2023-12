Caterina Caselli si è rotta un braccio dopo essere inciampata

Ore di paura per Caterina Caselli. La cantante modenese, 77 anni, si è rotta il braccio in seguito a una caduta nella Galleria del Corso, a Milano, mentre guardava l’albero di Natale lì esposto. “Sono inciampata guardando l’albero in Galleria del Corso e nella caduta mi sono rotta l’omero”, ha raccontato Caselli sul suo profilo Instagram, in un video nel quale si intravede la fasciatura.

“Mi trovo con questa camicia di forza che devo tenere un mese, ma quello che volevo dirvi è di fare attenzione: mentre ero per terra che aspettavo l’ambulanza, un sacco di altre persone inciampavano, quindi attenti che può essere pericoloso”, ha spiegato.

Poi, la cantante ha descritto il punto preciso nel quale è inciampata: “Sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l’albero e sono coperti da una specie di montagnetta scura, c’è anche una striscia quasi invisibile gialla”.

Moltissimi i commenti di supporto dei fan e anche dei colleghi, tra i quali Tiziano Ferro, che scrive: “Ma Caterina bella, cosa mi combini?!? Riposa e prenditi cura di te”, e anche Nek, che commenta: “Auguriiiii Caterina. Buone feste e rimettiti presto”. Anche Stefano Belisari, meglio conosciuto come Elio di Elio e le Storie Tese, mostra il suo supporto alla cantante, lasciando un cuore rosso.

Un Natale particolare quindi per Caterina Caselli, che sarà costretta al riposo per un po’. “Ma questo non mi impedisce di farvi gli auguri di buone feste”, ha concluso nel video la discografica.