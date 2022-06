In meno di un anno, Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono conosciuti e convolati a nozze. Il loro primo incontro risale ad agosto 2021, la proposta a dicembre e il matrimonio sulle colline senesi all’11 giugno 2022.

Il calciatore dell’Herta Berlino e l’imprenditrice cinque volte campionessa italiana di arti marziali, hanno scelto due cerimonie per il loro sì: una classica con tanti invitati e archi pieni di fiori, e una anche nel Metaverso.

Lo scambio delle promesse della coppia è andato in scena online: i due sposi hanno venduto i biglietti a 50 euro l’uno e l’evento è andato sold out in pochissimo tempo. Il ricavato di questa vendita, per scelta di entrambi, andrà in beneficenza. Boateng e Fradegrada, nel loro primo anno di amore hanno avviato anche un’attività imprenditoriale in Toscana creando un’etichetta di vini che riporta le loro iniziali.

Ma ad essere originale non c’è stata solo la scelta di fare le nozze anche nel Metaverso: oltre alle classiche fedi, Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono scambiati una collana al cui interno è contenuta una goccia di sangue di entrambi.

E se per la neo sposa di tratta delle prime nozze, Kevin Prince Boateng è invece al terzo matrimonio. Per quattro anni è stato sposato (dal 2007 al 2011) a Jennifer Michelle, con cui ha avuto il primo figlio Jermaine-Prince. Dal 2016 al 2020 (altri quattro anni) è stato invece il marito di Melissa Satta, con cui ha avuto il secondogenito Maddox Prince.