Un nuovo bambino è in arrivo per Kit Harington e Rose Leslie. La coppia di attori de Il Trono di Spade (in cui ha recitato anche Emilia Clarke) sta aspettando il secondo figlio. A darne l’annuncio è stato lo stesso attore durante una sua ospitata al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, che ha raccontato cosa sta succedendo tra le mura di casa, in particolare con il primo primogenito avuto nel 2021.

Harington ha infatti annunciato così la gravidanza di Leslie:

Mio figlio sta per avere lo shock della sua vita: avrà un fratello o una sorella. Stiamo cercando di prepararlo a questo. Indichiamo la pancia di Rose e diciamo: “Il bambino della mamma, il bambino della mamma”. “E lui indica la sua pancia e dice: ‘Bambino mio”.

Nessun ulteriore dettaglio sul sesso del bebè in arrivo né sulla data della nascita è stato rivelato. La star della serie tv si è concentrato soprattutto sulla reazione del primo con il futuro fratellino o sorellina.

Quello tra Kit Harington, 36 anni, e Rose Leslie, 35, è un amore che nasce nel 2012 proprio sul set del Trono di Spade. I due, interpreti di Jon Snow e di Ygritte, non solo si sono innamorati all’interno della serie tv, ma anche nella vita reale! Ma se nella finzione la loro storia è finita male, nella quotidianità procede a gonfie vele.

Il 23 giugno del 2018, infatti, la coppia si è sposata al Wardhill Castle, maniero di proprietà della famiglia Leslie da 900 anni, sito vicino ad Aberdeen, in Scozia. E adesso aspettano insieme il secondo figlio.